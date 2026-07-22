Lidia González 22 JUL 2026 - 12:51h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta todos los obstáculos a los que se ha enfrentado en su relación con Borja

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Laura Ulldemolins no se cansa de decir lo feliz que está en su noviazgo, pero también ha querido mostrar la realidad de lo que está viviendo y ha destapado la parte más negativa. Después de explicar cuándo tocó fondo en su adolescencia, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla claro sobre los complicados momentos que ha atravesado su relación con Borja. La influencer se abre en canal y cuenta cómo está viviendo esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está totalmente segura de lo que siente por el andaluz, hasta el punto de asegurar que quiere que sea el padre de sus hijos. Sin embargo, todo el camino que han tenido que recorrer hasta la actualidad no ha sido nada fácil, ya que desde que anunciasen su noviazgo se han enfrentado a muchos obstáculos. “Una relación es construcción constante”, asegura tajantemente la catalana.

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Pero la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ tiene muy claro cuál ha sido el punto de inflexión en su noviazgo, por el que no está pasando por su mejor momento. “Desde ‘Amor o lo que surja’, estoy bastante insegura”. La creadora de contenido explica cuál es su mayor inseguridad respecto a su relación con Borja y confirma: “No está siendo fácil, pero está siendo bonito”.

La reacción de Laura Ulldemolins tras descubrir una errata en su tatuaje con Borja

A pesar de los difíciles momentos, Laura Ulldemolins tiene muy claro que está profundamente enamorada de su pareja y ha querido sellarlo de una manera muy especial. Después de prepararle una sorpresa al andaluz, la creadora de contenido descubre una errata en su tatuaje conjunto con Borja. Tan transparente como siempre, la catalana reacciona y confiesa cómo se sintió al darse cuenta de su fallo. ¡Dale al play y descubre los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!