Lidia González 19 AGO 2026 - 10:18h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla claro sobre Luciana Tamagni tras descubrir que la tacha de ser infiel a Borja

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Laura Ulldemolins no puede más y ha dado un paso al frente para defenderse de todo lo que se está diciendo sobre ella. Después de sincerarse sobre las inseguridades que tiene en su relación con Borja, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ carga contra Luciana. La influencer ha sido muy clara respecto a la polémica que se ha generado a su alrededor y ha sido muy honesta al hablar de la relación de la de Mallorca con Alexis Gardes. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Durante los últimos días, ha salido a la luz una información que señalaba directamente a la catalana y la tachaba de haber sido infiel a Borja con un chico en Barcelona. Harta de que su relación se esté cuestionando diariamente, la creadora de contenido ha aclarado si ha sido desleal a su pareja. Pero la catalana ha tomado la decisión de ir más allá y desenmascarar a una persona con la que la paz está muy lejos de sellarse. Laura mira directamente a cámara y se dirige a Luciana Tamagni después de enterarse de lo que dice sobre ella: “Una cosa es que me critique y otra cosa es que me acuses de algo tan grave”.

La influencer, que tuvo un enfrentamiento con ella en ‘Amor o lo que surja’ recientemente, asegura que lleva “mucho tiempo” callándose muchas cosas. Por ello, ha querido avisar a su excompañera sobre algunos aspectos de su relación: “Yo me informaría un poco mejor de tu novio”. La creadora de contenido asegura que le ha llegado una información sobre cosas que Alexis diría a sus espaldas y lo cuenta todo. Muy contundente, la influencer asegura: “Tu relación es patética y falsa”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!