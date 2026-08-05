Lidia González 05 AGO 2026 - 15:43h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ desvela las situaciones por las que a veces siente que Borja no la quiere

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Laura Ulldemolins ha querido abrirse en canal para explicar en qué punto está su noviazgo y, especialmente, ha hablado de un tema con el que ha estado lidiando. Después de confesar los complicados momentos que ha atravesado con el sevillano, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre sus inseguridades en su relación con Borja. La influencer ha contado cómo se siente al respecto y se sienta frente a las cámaras de mtmad para explicarse como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La pareja ha contestado a todas las preguntas que tienen sus seguidores y tampoco se han cortado a la hora de contestar a los haters. Por ello, la catalana ha reflexionado sobre qué es lo que menos le gusta de su romance. La creadora de contenido, que no ha dudado en decir todo lo que piensa de Luciana Tamagni tras su enfrentamiento, explica el comportamiento de Borja por el que se siente de esta manera: “A veces, parece indiferente”.

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La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asegura que es “una persona que sobre piensa mucho” y que algunas situaciones hacen que salten todas sus alarmas. “A veces, siento que no le gusto o no me soporta”, explica la influencer. Por su parte, el andaluz también ha querido opinar tajantemente sobre la situación y cuenta el motivo por el que tiene este tipo de comportamientos.

Laura Ulldemolins se hace un cambio de look que no sale como esperaba

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Laura Ulldemolins ha querido sorprender a Borja y, por ello, ha ido a su peluquería de confianza sin contarle nada. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se hace un cambio de look que no sale como esperaba. La influencer enseña el resultado y reacciona al verlo por primera vez. Además, se hace un diagnóstico para conocer el estado de su pelo. ¡Dale al play y descubre, en exclusiva, todo lo que ha ocurrido!