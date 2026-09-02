Lidia González 02 SEP 2026 - 12:08h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ explica el motivo por el que no le han gustado los regalos de cumpleaños que le ha hecho Borja

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







A lo largo de toda su vida, Laura Ulldemolins no acostumbra a tener un cumpleaños tranquilo y esta vez no iba a ser una excepción. Después de hablar del complicado momento que ha vivido, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ enseña los regalos que le ha hecho Borja por su cumpleaños y terminan enfrentados. La influencer no ha podido ocultar cómo se siente respecto a la situación que está viviendo y ha sido muy honesta con su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha ocurrido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido no están atravesando el mejor momento en su relación, una crisis que ha coincidido con un día muy especial para la catalana. A pesar de que el sevillano ha pensado hasta el mínimo detalle, para hacerle los regalos más prácticos posibles, la verdad es que no ha acertado para nada y admite su error: “Me he equivocado un poco con ella”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins carga contra Luciana y habla de su relación con Alexis Gardes

“Estamos pasando un momento crítico y esto lo empeora”, asegura la catalana. Después de mostrar todo lo que le ha regalado su novio, explica el motivo por el que no le ha gustado nada cómo lo ha enfocado el sevillano: “No me sentó bien”. A pesar de que la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa que no le gusta “ser desagradecida”, que ha hablado sobre el incidente por el que ha terminado en el hospital, ha querido ser muy sincera con Borja.

Laura Ulldemolins y Borja se sinceran sobre su crisis: su gran discusión

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins se sincera sobre el momento en el que tocó fondo

Laura Ulldemolins y Borja han querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para explicar la complicada situación que están viviendo. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ se sinceran sobre la crisis que atraviesan y los problemas a los que están enfrentándose como pareja. Tanto es así, que han hablado sobre la gran discusión que han protagonizado y por la que casi terminan con su relación: “Ha llegado al punto de dejarlo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado entre ellos, en exclusiva, para Mediaset Infinity!