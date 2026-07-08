Lidia González 08 JUL 2026 - 15:40h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ explica el límite al que llegó en le pasado y hace una demoledora confesión

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Laura Ulldemolins se ha sincerado por completo sobre un duro episodio de su vida y ha querido reflexionar sobre todo lo que le sucedió en ese periodo. Después de oficializar su compromiso con Borja, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre el momento en el que tocó fondo. La influencer siempre ha hablado de lo complicada que ha sido su vida y ha llegado el momento de que todos sus seguidores conozcan sus vivencias más sombrías. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Estaba perdida”, comienza anunciando la creadora de contenido. La catalana estaba viviendo uno de los periodos más difíciles de su vida y ha hecho una demoledora confesión: “Si mi madre no hubiera estado, quizás no estaría aquí”. La influencer, que ha cargado duramente contra Luciana Tamagni, habla sobre el límite al que llegó y las malas compañías de las que se rodeó: “Cuando tienes carencias y tienes necesidad de caer bien, distorsionas la realidad”.

Laura Ulldemolins habla claro de la complicada relación con su padre

Laura Ulldemolins no solo se ha sincerado sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, sino que también se ha abierto en canal para explicar un tema con el que ha estado lidiando desde su infancia. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla claro de la complicada relación con su padre. Muy tajante, la creadora de contenido cuenta cómo ha afectado esto en su manera de relacionarse con los hombres y actualiza en qué punto se encuentran ahora. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!