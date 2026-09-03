Lidia González 03 SEP 2026 - 17:48h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa la decisión que ha tomado sobre su trabajo

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Leila León ha resuelto algunas de las dudas más repetidas de sus seguidores y ha querido hablar sobre algunos planes que tiene en la vida. Después de pronunciarse sobre el romance de Atamán y Andrea Canel, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su futuro laboral tras acabarse la excedencia que pidió. A pesar de que todavía le queda algo de tiempo, la influencer tiene que empezar a plantearse algunas cosas y confiesa si va a volver a su trabajo anterior al reality. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido siempre ha hablado muy orgullosa sobre el trabajo al que se dedicaba antes de su salto a la fama y lo triste que fue para ella dejarlo: “Me fui y me dio mucha pena”. Sin embargo, ahora que se va a acercando la fecha en la que se va a expirar la excedencia que solicitó para irse a República Dominicana tiene que tomar decisiones. La canaria explica qué es lo que va a pasar y, además, anuncia un proyecto que tiene entre manos.

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Leila León desmiente a Atamán y asegura que no ve nunca a su perro en común

Leila León está cansada de todo lo que se está diciendo últimamente sobre ella y ha decidido no seguir callándose. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desmiente a Atamán y asegura que no ve nunca a su perro en común. La influencer ha sido muy clara a la hora de contar todo lo que está pasando realmente y no se ha dejado nada. La canaria asegura que no entiende la actitud que está tomando su expareja y confiesa toda la realidad.

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Leila León aclara si ha saboteado las últimas relaciones de Atamán y reacciona a su nueva relación

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tampoco ha querido dejar de contestar a algunas declaraciones de su expareja y ha terminado estallando. Leila León aclara si ha saboteado las últimas relaciones de Atamán y, además, reacciona a su nueva relación. El canario explicaba que estaba ilusionado de nuevo y, ahora, la influencer confiesa si piensa que sigue enamorado de ella. ¡Dale al play descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!