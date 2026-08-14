Lidia González 14 AGO 2026 - 17:45h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cuál es su relación actual con Atamán

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Leila León se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para confesarse junto a una persona muy especial y explicar en qué punto se encuentra a nivel personal. Después de que la canaria actualizase su situación con su expareja, la madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre Atamán y la ruptura con su hija. Muy sincera, explica cómo se siente y desvela qué pensó cuando descubrió que la pareja iba a acudir al reality. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

“Es un niño al que quiero mucho”, comienza explicando y confiesa cuál es su relación actual con él. La madre de la influencer no ha dudado en decir lo que piensa de la ruptura y desvela si le ha visto después de todo lo que pasó con su hija. Además, revela si pensaba que el resultado de su participación en ‘La isla de las tentaciones’ iba a ser este: “Pensaba que podrían arreglarse las cosas y seguir juntos”. Por su parte, la creadora de contenido, que ha hablado de sus planes maternidad con David Vaquero, reacciona asiente a todas las palabras de su madre.

La madre de la exparticipante de ‘LIDLT’ opina sobre su relación con David Vaquero

Leila León no solo ha hablado de su expareja, sino que también ha querido sincerarse sobre su relación actual. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido saber lo que opina su madre sobre su relación con David Vaquero y qué piensa del albaceteño. Ella no ha dudado en contestar y, muy sincera, le dice a su hija todo lo que siente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!