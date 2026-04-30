Lidia González 30 ABR 2026 - 09:00h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si va a centrar su carrera en las redes sociales

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Leila León se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar de una de las facetas más importantes de su vida y que sus seguidores la conozcan a fondo. Después de que Ainhoa Gómez se sincerase sobre la desaparición de su perra, la influencer aclara su nivel de estudios. Muy emocionada por poder compartirlo, explica todos los detalles sobre su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha hecho estallar la alarma con su acercamiento a David Vaquero, ha dado el paso de hablar públicamente como nunca para resolver todas las dudas, entre ellas, su trayectoria profesional. “Estuve durante 9 años”, cuenta la influencer. La canaria ha explicado cómo fue ascendiendo en la empresa en la que estaba y se sincera como nunca al respecto: “Ha sido increíble formarme e ir creciendo”.

Leila León habla sobre el futuro de su carrera profesional

Tras su salto a la fama, Leila León se ha planteado qué hacer de ahora en adelante y ha confesado su gran deseo. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre el futuro de su carrera profesional y explica si va a centrarse en su trabajo como influencer. La canaria se sincera sobre su contenido en redes sociales y confiesa si quiere profesionalizarlo.

La canaria confiesa que quiere participar en ‘GH’ y ‘Supervivientes’

Leila León no ha escondido lo fiel seguidora que es de los realities y ha confesado el gran sueño que tiene de participar en ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’. A pesar de que tiene muy claro que embarcarse en la gran aventura de Honduras es todo un reto, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo tiene claro: “Sería una prueba total para mi cabeza”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!