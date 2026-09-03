El intérprete falleció el pasado 25 de agosto en su casa de Los Ángeles a los 80 años

Muere el actor británico Tim Curry a los 80 años

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Tim Curry, uno de los rostros más conocidos del cine, la televisión y el teatro británico, falleció el pasado 25 de agosto en su casa de Los Ángeles a los 80 años. Ahora, cuando apenas han transcurrido unos días desde su deceso, se ha conocido finalmente la causa de su muerte y algunos detalles sobre sus últimos años marcados por problemas de salud.

Según la documentación obtenida por la revista 'People' a través de los documentos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Curry perdió la vida a causa de una enfermedad arterial coronaria, una afección que afecta a las arterias que suministran sangre al corazón.

El certificado también recoge como condiciones que contribuyeron a su muerte el ictus y cáncer renal que sufrió hace tiempo. Además, se ha conocido que no se realizaron operaciones por su enfermedad de las arterias coronarias, del cáncer de riñón ni del ictus.

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El representante del actor confirmó entonces que había muerto en paz en su domicilio. La Policía de Los Ángeles anunció que los agentes acudieron a una vivienda de la zona tras recibir un aviso y llevaron a cabo una investigación relacionada con el fallecimiento de un hombre de unos 80 años. Según los documentos ahora conocidos, Curry murió a las 23:18 horas, apenas unos minutos antes de la medianoche.

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Aunque la enfermedad coronaria no se había hecho pública como causa de su muerte hasta ahora, el actor de 'It' llevaba más de una década enfrentándose a problemas de salud.

Sus problemas de salud

En 2012 sufrió un grave ictus que cambió por completo su vida. El accidente cerebrovascular le provocó problemas de movilidad y le obligó a reducir su actividad como actor. A partir de entonces, centró gran parte de su trabajo en proyectos de doblaje, una actividad que podía realizar pese a sus limitaciones físicas.

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El propio Curry habló públicamente de las consecuencias de aquello años después. En septiembre de 2025, durante un acto celebrado con motivo del 50º aniversario de 'The Rocky Horror Picture Show', explicó que seguía sin poder caminar y que tenía problemas en la pierna izquierda.

"Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no cantaré ni bailaré muy pronto. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda", aseveró.

Después del ictus, el intérprete del mayordomo Wadsworth en 'Cluedo', fue reduciendo su presencia pública, pero nunca desapareció del mundo del espectáculo. El actor encontró en el doblaje una forma de continuar trabajando y puso su característica voz al servicio de numerosas producciones. También mantuvo el contacto con sus seguidores y realizó apariciones puntuales vinculadas a sus trabajos más emblemáticos.

En octubre de 2025 publicó además sus memorias, 'Vagabond', un libro en el que repasó diferentes etapas de su extraordinaria trayectoria profesional y personal.

Tim Curry nunca llegó a casarse ni tuvo hijos, y su vida personal quedó siempre en un segundo plano frente a una carrera construida alrededor de sus personajes.