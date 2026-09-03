Este próximo lunes, 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia se incorporará a la Universidad Carlos III de Madrid para cursar el Grado en Ciencias Políticas

Así serán las primeras horas de la princesa Leonor como universitaria: encuentro con otros alumnos, paella, música en directo y una gymkana

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La princesa Leonor está a punto de afrontar una nueva etapa en su formación académica. Después de completar su formación militar, la heredera al trono se prepara para incorporarse a la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el Grado en Ciencias Políticas. Será un cambio importante respecto a los últimos años, marcados por su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y su formación en la Armada.

La elección de la carrera no ha extrañado. Los estudios que ha escogido están relacionados con ámbitos que serán esenciales en su futuro como jefa del Estado: el funcionamiento de las instituciones, los sistemas políticos, el derecho, las relaciones internacionales, la economía y el análisis de las sociedades.

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Ante esta situación, la hija de los reyes Felipe y Letizia se centrará durante el primer curso en un total de 11 asignaturas, distribuidas en dos cuatrimestres en los que deberá ponerse a prueba.

El primer cuatrimestre

El primer curso comienza con un bloque de materias destinadas a proporcionar las herramientas fundamentales para adentrarse en las Ciencias Políticas.

Durante el primer cuatrimestre, Leonor tendrá seis asignaturas que suman 30 créditos ECTS. Una de ellas será Fundamentos de Ciencia Política, de seis créditos y de formación básica. Será una de las materias más relacionadas con la disciplina que ha elegido, ya que servirá para introducir los principales conceptos, instituciones y enfoques de la ciencia política.

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También estudiará Introducción a la Sociología, de seis créditos, una asignatura que permitirá acercarse al funcionamiento de las sociedades y a los fenómenos sociales que condicionan la política. La materia figura con posibilidad de impartirse en español e inglés.

Otra de las asignaturas será Metodología de investigación en Ciencias Sociales, también de seis créditos. En este caso, el objetivo es proporcionar herramientas para investigar y analizar fenómenos sociales de manera rigurosa.

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La primera formación de Leonor incluirá además Teoría del Derecho, de seis créditos. El conocimiento jurídico tendrá relevancia en su caso, teniendo en cuenta que su futuro institucional estará ligado al ordenamiento constitucional y al funcionamiento de las instituciones del Estado.

A estas cuatro materias se suman dos asignaturas de tres créditos cada una: Competencias digitales para el uso de la información y Estrategias de Expresión. La primera está orientada al manejo adecuado de la información en el entorno digital, mientras que la segunda se centra en las capacidades de expresión necesarias dentro de la formación universitaria.

El segundo cuatrimestre

El segundo tramo del curso mantiene la misma estructura de 30 créditos, pero introduce contenidos más políticos y analíticos.

Entre ellos aparece Actores Políticos, una asignatura de seis créditos que permitirá profundizar en quienes participan en los procesos políticos y en la forma en la que intervienen en ellos.

También tendrá Estadística aplicada a las Ciencias Sociales I, de seis créditos. Es una de las materias que muestra que el grado no se limita al estudio teórico de la política: la formación incluye herramientas cuantitativas para analizar datos y fenómenos sociales. La asignatura figura con docencia en español e inglés.

A ello se añade Historia política y social, también de seis créditos, que permitirá estudiar los procesos históricos y sociales que ayudan a comprender la evolución de las instituciones y de los sistemas políticos.

Leonor estudiará asimismo Política Mundial, de seis créditos, una materia vinculada al análisis de las relaciones políticas en el ámbito internacional y que figura también con posibilidad de impartirse en español e inglés.

El segundo cuatrimestre se completará con Teoría política y tradiciones de pensamiento, destinada a acercar al alumnado a las principales corrientes y tradiciones del pensamiento político.

Será entonces, tras un total de 60 créditos, cuando la princesa termine su primer curso universitario.