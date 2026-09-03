Lidia González 03 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todos los rincones de la nueva casa que comparte con su novio

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Sandra Barrios está muy ilusionada por el dulce momento que vive en su relación y el importante paso que ha dado. Después de confesar cómo se siente a nivel sentimental, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de la casa a la que se ha mudado con su novio en Jaén. La influencer ha anunciado esta gran decisión que ha tomado y muestra cómo es el hogar que comparte con él, que cuenta con dos plantas y una gran terraza. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ya ha dado algunas pistas sobre lo que iba a ser su futuro junto a su pareja; sin embargo, ha tenido que cambiar puntualmente sus planes durante un tiempo. La andaluza ha desvelado todos los motivos por los que ha dado el paso de mudarse a Jaén. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, que ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Mario Jefferson tras su malentendido, resuelve todas las dudas y muestra cómo se prepara para marcharse a su nueva casa.

Con muchas ganas de comprobar si pueden pasar la prueba de fuego de la convivencia y ver cómo fluye su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha podido contener las ganas de enseñar todos los rincones de su casa. Un piso que cuenta con dos plantas y un espacio más que suficiente para ellos dos y el perro de su pareja. Con una planta baja, en la que se encuentran el salón, la cocina y la habitación, con aseo, unidos por una impactante terraza, la influencer asegura que está “bastante bien”.

La andaluza también ha compartido todos los detalles de las estancias que se encuentran en el piso de arriba, que cuenta con una habitación con claraboya, un baño y una segunda terraza. “Me parece perfecta”, asegura la creadora de contenido visiblemente emocionada. Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ se sincera sobre los miedos que tiene de enfrentarse a esta nueva etapa de su vida. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que enseñar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!