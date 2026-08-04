Lidia González 04 AGO 2026 - 16:57h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica por qué le ha dado una oportunidad al chico que está conociendo después de los “palos” que ha recibido

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Sandra Barrios está muy feliz viviendo un momento sentimental totalmente inesperado para ella, pero lo cierto es que no consigue disfrutarlo como debería. Después de hablar del amigo especial al que está viendo tras romper con Juanpi Vega, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre los miedos de abrirle su corazón a su nueva ilusión. La influencer ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para explicar cómo se siente y confesarse como nunca con sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha pasado unas semanas difíciles a nivel emocional después de anunciar que había terminado su segunda oportunidad con Juanpi de manera definitiva, relación que había estado ocultando. Sin embargo, su situación ha cambiado por completo y, ahora, se ha embarcado en un viaje con el chico al que está conociendo desde hace un mes. “No sabía que existían las personas así y mucho menos que lo conocería”, afirma tajantemente.

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A pesar de los buenos momentos que está experimentando, no puede evitar tener algunas reticencias debido a las experiencias que ha tenido anteriormente. “Le está costando mucho porque estoy muy cerrada”, asegura la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’. La influencer se abre en canal por completo para hablar de los temores que tiene de volver a enamorarse y explica qué tiene él para haberle dado una oportunidad: “He cambiado mucho, antes era muy tonta y ahora me cierro más”.

Sandra Barrios muestra la realidad de su viaje en camper

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Aunque Sandra Barrios está pasando unos divertidos días de desconexión con el chico al que está conociendo, hay algunos aspectos con los que le está costando lidiar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra la realidad de su viaje en camper y las condiciones en las que están viviendo. Desde la falta de higiene hasta el reducido espacio que tienen, la creadora de contenido enseña todo. Además, se sincera sobre el momento de vaciar el depósito de aguas negras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha compartido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!