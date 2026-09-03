Lidia González 03 SEP 2026 - 12:04h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña peculiar anillo que el ha regalado su novio para hacer oficial su relación

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A pesar de lo poco que lleva conociendo a su nueva ilusión, Sandra Barrios no deja de dar pequeños pasitos con él, algo que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores. Después de sincerarse sobre los miedos de abrir su corazón de nuevo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ oficializa su relación con su novio. La influencer desvela todos los detalles sobre cómo ha sido este romántico momento y no puede evitar sonreír al contarlo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha hecho una cronología completa sobre cómo fue el día en el que se hizo oficial su relación con su pareja, coincidiendo con una de las escapadas que han hecho. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, que recientemente se ha tatuado a su novio, muestra a cámara cómo es el peculiar anillo que le ha regalado y explica cómo fue la pedida: “Me parece muy mono”. La influencer está muy feliz en esta nueva etapa de su vida y ha conseguido recuperar la ilusión tras su último desengaño amoroso, algo que ha querido gritar a los cuatro vientos: "Oficialmente tengo novio y me mudo con él".

Sandra Barrios anuncia que se muda con su novio: su casa en Jaén

Ahora que, por fin, ha hecho oficial su relación con su pareja, la creadora de contenido ha tomado una importante decisión sobre su futuro con él. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia que se muda con su novio y explica los motivos por los que ha dado este significativo paso con él tan pronto. La influencer resuelve todas las dudas y, además, abre las puertas de su dúplex en Jaén. La andaluza recorre todas las estancias de su nuevo hogar y enseña su parte favorita. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha compartido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!