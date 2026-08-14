Celia Molina 14 AGO 2026 - 13:04h.

En su intento de ser madre, la cantante argentina sufrió dos abortos y dos embarazos ectópicos, incompatibles con su salud

María Becerra ondea la bandera de Argentina durante su concierto en Barcelona en plena polémica tras el Mundial de Fútbol

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María Becerra ha hecho un directo en sus redes sociales en el que ha declarado todo su amor por su pareja, el cantante de trap J Rei, cuyo nombre real es Julián Reininger. La cantante argentina ha recordado, visiblemente emocionada, el día en el que casi muere por la rotura de una de sus trompas de Falopio, que le causó el segundo embarazo ectópico que sufría.

Desde siempre, tanto ella como Julián quisieron ser padres jóvenes pero, en este frustrado proceso, María sufrió dos abortos espontáneos y dos ectópicos que, según la Clínica Mayo, "amenazan seriamente la vida de la madre". Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero, adhiriéndose, en muchas ocasiones, a una de las trompas.

Al crecer en un lugar indebido, el tejido de la trompa estalla y genera una hemorragia interna que puede causar la muerte de la gestante. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a esta artista que, de no ser por la rápida actuación de su pareja, podría haber fallecido en su último embarazo.

"Me salvaste ese día y me salvas la vida a diario"

Ahora, en el directo que realizó junto a él en sus redes, María ha aprovechado este altavoz para darle las gracias al trapero, no sólo por salvarse la vida en ese momento, sino por cuidar de ella todos los días:

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"Me dan ataques de pánico"

"Ese día no solo me salvaste, sino que siento que lo haces a diario. Yo, en base a eso, sufro un montón de cosas, me quedaron unas secuelas mentales y ese día, que yo estaba por subirme al escenario, me dio un ataque de ansiedad, como me dan siempre y, por eso, sentía que tenía la tensión baja. Tú me salvas porque, cuando a mí me pasa esto, yo sé que tú vas con una mochila de 14 kilos para llevar con nosotros un tensiómetro, un saturómetro, pensando en mí, es muy lindo y me deja tranquila", dijo, medio llorando y abrazando a Rei.

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Él le contestó que "siempre será así", asegurando que nunca dejara de ayudarla en el proceso de recuperación emocional que conlleva la pérdida de cuatro bebés. Tras mucho sufrimiento, ambos decidieron no volver a intentarlo más, cosa que la propia Becerra confesó en un podcast al concluir que no puede "ser madre de forma natural".

Con su testimonio, y siendo un personaje tan reconocido a nivel internacional, María ayuda mucho a otras mujeres que están sufriendo tanto el (silenciado) luto gestacional, como las dificultades para quedarse embaraza y convertirse en madre. En su caso, ni ella ni J. Rei se han pronunciado sobre si usarán otros métodos alternativos para formar una familia.