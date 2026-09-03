Los expertos predicen que una bolsa de aire frío llega a la Península desde el Atlántico provocando un cambio en las temperaturas

'Meteotsunami', el fenómeno que ha sorprendido a los vecinos de Gandía, Cullera o Xàbia y que Aemet asegura que "no es nuevo"

Compartir







Septiembre ha arrancado con una subida notable de las temperaturas en la mayor parte de España. La tónica ha sido la misma en casi todas las comunidades, subida de las temperaturas máximas y de las mínimas con el arranque del otoño metereológico. Sin embargo, desde Meteored España se ha informado que, durante los próximos días, una borrasca provocará una bajada de los termómetros en algunas zonas de España.

En concreto este cambio térmico se producirá durante este fin de semana cuando una borrasca bastante profunda para la época del año termine de formarse al oeste de la Península Ibérica.

PUEDE INTERESARTE La AEMET alerta de fuertes tormentas

Una bolsa de aire frío desde el Atlántico llega a la Península

A partir del viernes 4 de septiembre, el tiempo en España experimentará algunos cambios importantes. Según explica Samuel Biener, meteorólogo de Meteored España, se espera un aumento de la nubosidad, un descenso de las temperaturas y la llegada de chubascos tormentosos en distintas zonas del país. Además, estas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión.

Esta depresión se está encargando de reforzar la advección cálida sobre nuestra geografía, pero durante este viernes empezará a aportar también nubosidad media y alta que avanzará de oeste a este, coincidiendo con una entrada de polvo sahariano que dejará los cielos turbios en la mayor parte de la Península.

PUEDE INTERESARTE El mar de Galicia se calienta y AEMET lanza una advertencia

A partir de mañana se notará un cambio en el tiempo por la aproximación de una bolsa de aire frío desde el Atlántico. Aumentará la nubosidad, que avanzará de oeste a este, mientras la entrada de polvo sahariano dejará los cielos turbios en buena parte de la Península.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se esperan lluvias débiles y dispersas en zonas de Andalucía, el Estrecho, Extremadura, el norte de Castilla y León, Asturias y Cantabria. Estas precipitaciones podrían llegar acompañadas de barro e incluso de alguna tormenta aislada. De cara al fin de semana, la inestabilidad aumentará y las temperaturas bajarán, especialmente en la vertiente atlántica, aunque el calor seguirá siendo intenso en el Mediterráneo.

¿Qué ocurrirá el sábado 5 de septiembre?

El sábado se esperan tormentas fuertes, con chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento en zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y los Pirineos. Además, podrían producirse chaparrones aislados en otros puntos, especialmente durante la tarde.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las previsiones para el domingo 6 de septiembre y para el arranque de la próxima semana

El domingo, las tormentas se concentrarán principalmente en el noreste peninsular, con episodios aislados, pero localmente intensos en zonas de Aragón, Cuenca, La Rioja y el noreste de Castilla y León. Además, podrían registrarse algunos chubascos débiles y dispersos en otros puntos del noreste.

De cara a la próxima semana, no se espera una situación de inestabilidad generalizada. Por el contrario, las temperaturas continuarán por encima de la media, especialmente durante la primera mitad de la semana.