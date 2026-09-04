Lidia González 04 SEP 2026 - 09:18h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ asegura que está muy ilusionada con Juan Faro y se abre en canal para hablar sobre su situación sentimental

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Maica Benedicto está viviendo una etapa un tanto agridulce ya que, está siendo el centro de numerosas críticas por su situación sentimental y, a su vez, está ilusionada. Después de responder a los comentarios negativos por su nueva ilusión, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre cómo está viviendo su relación con Juan Faro. La murciana se ha abierto en canal para hablar sobre el momento personal que está viviendo y sobre todo lo que está teniendo que hacer frente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está viviendo un gran verano desplazándose muchas veces hasta Ibiza, ya que está muy ilusionada con el empresario, algo que no ha querido negar: “Hace años que no empezaba a conocer a alguien seriamente”. Ahora que, por fin, se ha dado la oportunidad de entregarse por completo al amor, lo cierto es que la exconcursante de ‘Gran Hermano’ está teniendo que surfear numerosas críticas por el pasado de su nueva ilusión.

Tras aclarar si va a mudarse a Ibiza por amor, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha hecho una reflexión sobre la situación en la que se encuentra y la decisión que ha tomado sobre cómo gestionar todo ello: “Me estoy dejando llevar”. La influencer asegura que siempre se ha “guiado” por lo que ha sentido y confiesa cómo se sentiría si dejase de hacerlo por las presiones que está recibiendo: “No sería fiel a mí misma”.

Además, la creadora de contenido ha confesado cómo se siente después de haber encadenado numerosos realities y haber estado fuera de la realidad durante tanto tiempo: “Es hora de que me deje llevar y viva un poco”. La murciana se muestra muy sincera a la hora de hablar de la “ilusión” que siente con el empresario y muy tajante a la hora de hablar del “hate” del que está siendo víctima: “Se están pasando mucho”. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir sobre su romance, en exclusiva, para Mediaset Infinity!