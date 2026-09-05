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Terelu Campos y Anabel Pantoja han protagonizado un momento tenso y emotivo a partes iguales. Durante la esperada entrevista a Anabel Pantoja en '¡De viernes!', la Campos aprovechaba para disculparse, esta vez públicamente, con la que fuera su compañera de programa.

El origen del conflicto se remontaba al doloroso momento en que falleció Bernardo Pantoja, padre de la influencer, una jornada en la que Terelu ejercía como presentadora de 'Sálvame' y donde se realizó una cobertura en directo que fue muy dura para Anabel por los desagradables altercados emitidos desde las puertas del tanatorio.

Terelu Campos, avergonzada, se disculpa con Anabel Pantoja

Durante el cara a cara en directo, Terelu Campos no solo asumía su parte de responsabilidad en lo sucedido, si no que llegaba a reconocer que aquel día fue uno de los momentos profesionales de los que se arrepiente en su carrera:

"Es de las cosas de las que menos satisfechas me siento fue ese día, tengo hasta un sentimiento de vergüenza, eso no me exime de la culpa. Los contenidos del programa no los decidía yo y eso fue muy cruel".

Mirándola a los ojos, la presentadora reconocía el daño causado y admitía la falta de empatía del formato en un día tan trágico, desligándose en parte de las decisiones de la dirección, pero asumiendo el peso de haber sido el rostro visible al frente del plató. Para Anabel, las disculpas son bien recibidas, pero insuficientes:

"Dentro de lo que cabe hemos sido compañeras y creo que en ese momento tan delicado y tan malo podíais haber parado. Lo que ahí se hizo no cabe en ninguna cabeza, pero eso a mí se me hizo, yo no seré rencorosa, pero eso no lo puedo olvidar. Con mi padre se pasaron límites inhumanos, se le dio voz a gente que venía a hacer daño".