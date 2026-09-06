El exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ está muy centrado en su faceta como creador de contenido

Iván González comparte las notas de su prueba de acceso para la universidad y las redes reaccionan

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La experiencia de Iván González en 'Supervivientes All Stars' en 2025 supuso su regreso a uno de los realities que marcaron su trayectoria televisiva. Ocho años después de participar en 'Supervivientes' en 2017, el gaditano regresó a Honduras dispuesto a demostrar que la experiencia y la madurez podían jugar a su favor. Su segunda aventura en los Cayos Cochinos, sin embargo, terminó en octubre de 2025, cuando perdió el duelo de eliminación frente a Miri Pérez-Cabrero y tuvo que despedirse definitivamente del concurso.

La vuelta del influencer a España significó también recuperar una vida que poco tenía que ver con aquella primera etapa televisiva. Si en 2017 Iván estaba comenzando a consolidarse como personaje público, después de ‘Supervivientes All Stars’ regresó con una realidad personal y profesional mucho más estable. A su lado estaba Teresa Bass, modelo y publicista con quien mantiene una sólida relación y con quien ha ido construyendo un proyecto que actualmente ocupa buena parte de sus planes.

Alejado de una presencia constante en los platós, la vida actual de Iván González tras 'Supervivientes All Stars' se desarrolla principalmente en el terreno digital. Instagram se ha convertido en su gran escaparate profesional, con un contenido vinculado a la moda masculina, los viajes, el deporte, el motor y un estilo de vida cuidado. Las campañas publicitarias y los proyectos de imagen le permiten mantener una importante presencia pública sin depender exclusivamente de la televisión.

Teresa Bass, la mujer con la que ha encontrado estabilidad

La vida sentimental de Iván ha despertado interés desde sus primeras apariciones en televisión. Sin embargo, su presente tiene poco que ver con algunas de las relaciones y situaciones mediáticas que protagonizó años atrás. Actualmente, el gaditano comparte su vida con Teresa Bass, modelo, publicista y creadora de contenido con la que ha conseguido construir una relación estable.

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Los novios empezaron su historia sentimental años antes de su participación en el reality. La pareja fue consolidando poco a poco una relación que, aunque está presente en sus redes sociales, intenta mantener un equilibrio entre la exposición pública y su parcela más privada.

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La relación parece atravesar actualmente uno de sus momentos más importantes. Lejos de quedarse únicamente en viajes y planes compartidos, Iván y Teresa han comenzado a construir algo mucho más tangible, su primer gran hogar juntos.

Su faceta como influencer

Aunque la televisión continúa formando parte de la trayectoria de Iván , ya no es necesariamente el centro de su actividad profesional. Su perfil de Instagram refleja perfectamente esta evolución. El influencer ha construido una imagen vinculada a un lifestyle masculino cuidado y sofisticado, donde tienen cabida la moda, el deporte, los viajes, el motor y las experiencias.

La moda masculina ocupa un lugar destacado. Sus publicaciones muestran una clara atención a los estilismos y a una estética visual muy definida, algo que también le ha permitido colaborar con firmas relacionadas con este sector. A ello se suma su interés por el deporte y el cuidado físico.

Los viajes completan buena parte de su contenido. Escapadas en pareja, hoteles, destinos de playa y experiencias especiales aparecen con frecuencia en unas redes que funcionan como una ventana a su día a día, pero también como una importante herramienta profesional.

Además, una parte de ese trabajo digital lo desarrolla junto a Teresa Bass. Los dos crean contenido, participan en campañas y aprovechan sus viajes o experiencias compartidas para desarrollar proyectos vinculados con sus respectivos perfiles. La complicidad profesional resulta especialmente evidente detrás de las cámaras. Iván no se limita a posar en sus propias fotografías, sino que también participa activamente en la creación del contenido de Teresa, grabando vídeos y realizando fotografías.

Su gran proyecto de vida

Si existe un proyecto que define especialmente la vida actual de Iván González, ese es el hogar que está construyendo junto a Teresa Bass. La pareja ha dado un paso decisivo al comprar un espectacular chalet de varias plantas en Madrid, culminando así un proceso de búsqueda que ambos habían compartido con enorme ilusión.

Encontrar la vivienda adecuada no fue inmediato. Como cualquier pareja que busca una casa en la que imaginar su futuro, Iván y Teresa tuvieron que visitar diferentes opciones hasta dar con un inmueble capaz de reunir aquello que estaban buscando. Finalmente encontraron el que podía convertirse en su hogar.

La vivienda destaca por su amplitud y por contar con elementos especialmente deseados por la pareja. Entre ellos se encuentran una piscina y un gran vestidor, dos espacios que se integran en una casa pensada para combinar comodidad, diseño y vida social.

La nueva casa de Iván González y Teresa Bass simboliza la consolidación de su proyecto de pareja. Después de años de relación, viajes y experiencias compartidas, ambos han decidido establecer una base común desde la que continuar construyendo su futuro.