Iván González, de 'Supervivientes', comparte las notas de su prueba de acceso para universidad

Natalia Sette 07 JUL 2026 - 12:39h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho la prueba de acceso para adultos de la universidad y comparte las notas que ha sacado

Teresa Bass dedica a Iván González una carta de amor y él responde emocionado

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Iván González y Teresa Bass están viviendo una de las etapas más dulces y exitosas de su vida en común. Tras celebrar por todo lo alto que, tras cuatro años de relación y un largo periodo de espera, se han convertido en propietarios de un espectacular piso de dos plantas con piscina en Madrid, la pareja ha vuelto a revolucionar las redes sociales. El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido las notas de su prueba de acceso para universidad.

El andaluz, cuya primera aparición en la pequeña pantalla se remonta al año 2013 en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', ha querido compartir con sus seguidores su deseo de ir a la universidad y estudiar una carrera. Para ello, ha tenido que pasar la prueba de acceso para adultos. “He hecho 5 exámenes para la prueba de acceso a la universidad”, ha comenzado diciendo Iván.

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Desde que saltó a la fama tras aparecer en televisión, el influencer ha compartido toda su vida con su comunidad a través de sus redes sociales. Es por ello que ha querido hacer público también sus notas en la prueba. Su novia, la influencer Teresa Bass, ha sido la encargada de ir leyéndole los resultados de las evaluaciones.

La sorpresa y el orgullo han ido en aumento a medida que Teresa desvelaba las espectaculares notas. “En Historia del Arte un 8,5”, ha anunciado la granadina, seguido de un “en Inglés un 8,4” y un notable “en Historia de España un 6,5”. Sin embargo, el momento más surrealista y divertido de la revelación ha llegado con las asignaturas troncales.

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Al recordar los exámenes, Iván ha comentado: “Creo que en el comentario de texto he sacado buena nota”. De inmediato, su chica le ha corregido con una sonrisa: “Tienes un 10”. Una calificación perfecta que ha dejado al colaborador estupefacto. “No, eso es mentira”, ha reaccionado incrédulo, para después rematar la jornada con otra excelente noticia: “En lengua un 9,4”.

Atónito ante su propio éxito, Iván ha compartido el vídeo sintiéndose muy orgulloso de sí mismo y de todo su esfuerzo: “Me lo cuentan y no me lo creo”. Como era de esperar, la sección de comentarios se ha llenado de reacciones de amigos y rostros muy conocidos. Su excompañero Alberto Santana ha escrito divertido: “Lo de Historia del Arte no me sorprende; tienes mucha historia y mucho arte, amigo”.

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Por su parte, Rafa Mora ha querido poner en valor su esfuerzo frente a las críticas que ha recibido: “Enhorabuena, tete. Ahora has dejado a muchos haters sin argumentos”. Teresa Bass también ha querido dejar constancia de su admiración con un bonito mensaje: “Siempre hay tiempo de seguir creciendo y mejorando”.

Otros seguidores nostálgicos han recordado también sus orígenes televisivos y cómo ha logrado dar un giro radical a su vida: “Se lo dicen esto al chiquillo que bajaba las escaleras de MYHYV hace unos años y no se lo cree... ¡enhorabuena!”.

No obstante, el éxito de Iván también ha despertado a sus ‘haters’, quienes han intentado restar mérito a sus calificaciones con mensajes despectivos. “No olvidéis que la prueba de acceso a la universidad en la rama de artes prácticamente la regalan”, sentenciaba un usuario, mientras otro atacaba con dureza su capacidad intelectual: “¿Pero si no sabe hacer ni la o con un canuto, en serio? Se ha copiado seguro, si no sabe hablar”.

Unas críticas que no empañan el gran triunfo de un Iván que ya mira con ilusión su etapa universitaria y que está dispuesto a darlo todo en el aula para conseguir su sueño.