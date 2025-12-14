Ana Carrillo Lorena Romera 14 DIC 2025 - 10:00h.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hablado de su historia familiar en los Premios Ídolo

Iván González comparte una foto con su madre: creía que era su hermana y descubrió la verdad a los 14 años

Compartir







En los Premios Ídolo 2025, Iván González y Teresa Bass han respondido a todas las preguntas de OUTDOOR, desde las relacionadas con Gloria Camila y los comentarios sobre los sentimientos que tendría hacia él hasta las relacionadas con su historia familiar, sobre la que el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' solo se había sincerado una vez antes a raíz de un comentario de Maite Galdeano.

En 'La Casa Fuerte', la madre de Cristian y Sofía Suescun le dijo al exnovio de Oriana Marzoli que su madre lo había abandonado; un comentario de lo más hiriente que hizo que, al salir del reality, él se animara a contar en una entrevista en la revista 'Lecturas' la verdad de su historia familiar: su madre nunca lo abandonó, sino que en su familia le ocultaron que su madre lo era y le dijeron que era su hermana porque lo tuvo con 16 años, así que creció pensando que su abuela era su madre.

"Mi madre me tuvo con 16 años, hasta que yo cumplí 14 pensaba que ella era mi hermana. A esa edad, descubrí que la que creía que era mi hermana era mi madre, y que la que creía que era mi madre era, en realidad, mi abuela", explicó el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en esa entrevista, tras la cual nunca se había vuelto a pronunciar sobre el tema.

En declaraciones a OUTDOOR en los premios organizados por Dulceida, ha explicado que no es un tema del que le guste hablar, pero que se siente orgulloso de tener dos madres. Su novia, Teresa Bass, ha confesado que no se había enterado del comentario que hizo Maite Galdeano y el influencer le ha aclarado que la exconcursante de 'GH' dijo que su madre le abandonó y "cosas peores".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha abierto la boca en señal de sorpresa y ha expresado que lo que dijo la navarra "es mentira": "Su madre es maravillosa y también lo es su abuela, que es su mamá también. A mí me parece algo tan normal, que la abuela ayude si la madre es tan jovencita". En ese momento, Iván ha intervenido: "¿Vamos a hablar de Maite Galdeano que tiene una comedia con la hija de que si habla o si no se habla?"; recordando que es la de Pamplona la que tiene una relación inexistente con su hija y no él con su madre, con la que se lleva estupendamente.