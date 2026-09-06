Lidia González 06 SEP 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo vivió la ausencia de respaldo en redes sociales de Lucía Rolek en su estancia en Honduras

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Maica Benedicto ha dado un golpe sobre la mesa para hablar sobre una gran polémica que ha vivido una de sus personas más cercanas del panorama televisivo. Después de presentar a Jordan, el perro de Juan Faro, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ defiende a Lucía Rolek tras las críticas que ha recibido por no apoyarla públicamente en ‘Supervivientes’. La influencer ha sido muy sincera para decir cómo se siente al respecto y no duda en hacerlo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha roto su silencio para contar cómo vivió la ausencia de respaldo en redes sociales de su amiga y ha sido muy honesta. “Yo no tengo esclavas”, asegura contundentemente. La murciana, que ha confesado si está enamorada, saca la cara por su amiga y afirma: “Está viviendo su vida y no tengo que exigirle nada”. Por su parte, Lucía Rolek confiesa si ha seguido el concurso de su amiga y explica la razón por la que no la apoyó de manera pública.

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Maica Benedicto cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro

La falta de respaldo de su amiga no ha sido la única polémica a la que se ha tenido que enfrentar la influencer y, una vez más, ha querido ser muy honesta sobre la situación que está atravesando. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro. La murciana se ha sincerado al compartir con todos sus seguidores todo lo que siente: “Hace años que no empezaba a conocer a alguien seriamente”.

Lucía Rolek opina sobre Maica y Juan Faro

Lucía Rolek también ha opinado sobre el tema del momento y se ha sincerado con su amiga sobre lo que piensa de su relación. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla claro sobre Maica Benedicto y Juan Faro y no se calla nada. Además, la creadora de contenido ha querido lanzarle un consejo a su amiga sobre cómo afrontar su relación con el empresario. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!