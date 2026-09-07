Tras dos años desde que recibió el diagnóstico, la periodista ha revelado que sufre policitemia vera

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La presentadora de la BBC, Maryam Moshiri, ha revelado en directo que padece un cáncer de sangre “incurable”. Moshiri, una de las presentadoras más conocidas del canal británico, declaró que quería compartir su diagnóstico para concienciar sobre la enfermedad.

“Han pasado dos años desde mi diagnóstico y siento que he empezado a comprender mucho mejor la enfermedad y cómo afecta a mi vida. Ya la controlo hasta cierto punto, así que me pareció muy importante concienciar a la gente”, dijo la mujer de 49 años.

"Voy a tener que pasar el resto de mi vida recibiendo tratamiento por esto", confesó. Fue en noviembre de 2024 cuando a Moshiri le diagnosticaron policitemia vera. Este tipo de cáncer de sangre poco común no tiene cura, pero se puede controlar de manera eficaz.

“Mi médico especialista me dijo que tengo un cáncer de sangre incurable”

En la policitemia vera, el cuerpo produce demasiados glóbulos rojos, lo que hace que la sangre sea más espesa de lo normal. Ello conlleva un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, que pueden provocar un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una trombosis venosa profunda (TVP).

“Mi médico especialista me dijo que tengo un cáncer de sangre incurable”, contó. “En general no tuve síntomas y ese es uno de los problemas de esta enfermedad”, añadió. Moshiri ha revelado que fue gracias a su médica de cabecera, “muy meticulosa en la forma que hace los análisis de sangre”, la que decidió enviar su analítica a un examen más exhaustivo.

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En su tratamiento inicial, la periodista se ha sometido a varias sesiones de flebotomías. Este es un procedimiento en el que se introduce una aguja en una vena del brazo para extraer la sangre lentamente. Moshiri describe cómo le agotó este tratamiento.

“Al cabo de un tiempo empecé a sentirme muy mal y cansado. Se me empezó a caer el pelo, me picaba todo el cuerpo, pero el síntoma principal era la fatiga”, reveló. La periodista, que es madre de tres hijos, cuenta que ha tenido que adaptarse a la vida con su enfermedad, y que a veces no puede asistir a reuniones familiares ni a jugar con sus hijos porque está agotada. "Es ese tipo de fatiga que no se parece a estar simplemente cansada porque no he dormido bien; sientes que te han quitado la batería por completo, y por mucho que duermas, da igual", explica.