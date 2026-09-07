Celia Molina 07 SEP 2026 - 16:13h.

La actriz ha publicado una fotografía de la vuelta al cole de sus dos hijos, Daniela y Miguel, que comienzan etapas opuestas

La fiesta sorpresa de Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, por sus 18 años y el mensaje de sus padres: "Feliz vida, hija"

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Después de un verano complicado por la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, Paula Echevarría ha vuelto de Asturias y ha retomado su rutina. Y sus hijos, también. Este lunes, 7 de septiembre, la influencer ha publicado una fotografía del comienzo de ciclo escolar de Miguel y Daniella, señalando que el pequeño va a terminar infantil y la mayor, a comenzar la universidad: "Uno al último ciclo de infantil y otra a su primer año de universidad", ha dicho junto a una imagen de los dos hermanos.

El pasado 17 de agosto, Daniella Bustamante celebró sus 18 años, y lo celebró con una gran fiesta que su madre le preparó en el jardín de su casa. La joven, que no esperaba para nada encontrarse allí con todos sus seres queridos, se quedó con la boca abierta al ver la fiesta que su madre había planeado a escondidos, a pesar del dolor que ambas sufrían por la reciente muerte de su padre y abuelo.

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El 30 de julio, el padre de Paula Echevarría murió de forma repentina en un hospital de Gijón. La actriz se encontraba trabajando en Madrid cuando recibió tan trágica noticia, viajando rápidamente a Candás, su pueblo natal, para darle el último adiós.

El difícil verano de Paula tras la muerte de su padre

Días más tarde, Paula publicó en sus redes sociales: "¿Después de ti, qué papá? Tengo el corazón roto. Intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tu papi...Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá", escribió, junto a una fotografía de su infancia y un emotivo vídeo en el que bailaban los dos.

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Después, la influencer tuvo que enfrentar su primer verano allí sin su padre, apoyando a su madre y al resto de su familia, que también estaban atravesando un duro duelo. A los pocos días, llegó su cumpleaños y escribió en su Instagram: "Durante 48 años a las 7 de la tarde en punto (hora en que nací) recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera.. nunca lo hacía antes de esa hora...Hoy estaré muy atenta a tu señal papá.. sé que encontrarás la forma de hacerlo", dijo.

"Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor... pero si miro un poco más allá del dolor veo la realidad.. veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos.. Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados (gracias una vez más por todo el amor que nos estáis dando) y veo una vida por delante para disfrutar y vivir", concluyó Echevarría.