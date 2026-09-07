El 7 de septiembre de 2023, la intérprete de 'Se acabó' perdía la vida a los 73 años

María Jiménez, una revolucionaria del flamenco que cosechó cincuenta años de éxitos

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Tres años después de la muerte de María Jiménez, su recuerdo sigue muy presente entre quienes compartieron su vida. Este lunes, 7 de septiembre de 2026, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento, su hermana Isabel Jiménez ha querido rendirle homenaje con unas emotivas palabras en redes sociales.

Junto a una fotografía de la artista, en la que aparece sentada en un sillón durante un evento musical, escribe: "Después de sobrevivir tantas tormentas y resurgir tantas veces como el ave fénix, su luz se apagó tal día como hoy, 7 de septiembre de 2023".

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Y añade: "Le cerré los ojos y nos despedimos hasta que volvamos a encontrarnos".

Tres años sin María Jiménez

María Jiménez falleció en la madrugada del 7 de septiembre de 2023 a los 73 años, en el hospital Infanta Luisa, situado en el barrio de Triana, en Sevilla, después de que su estado de salud empeorase en los días previos.

La artista llevaba años haciendo frente a distintos problemas de salud y, en la última etapa de su vida, padeció un cáncer de pulmón que había mantenido con bastante discreción.

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Dos días antes de su muerte, María había acudido a Sevilla desde su residencia de Chiclana de la Frontera para someterse a una revisión debido al empeoramiento de sus dificultades respiratorias. Al final, su estado se agravó y falleció rodeada de sus seres queridos.

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Su cuerpo fue trasladado al Ayuntamiento de Sevilla, donde se instaló la capilla ardiente, y después recorrió las calles de Triana en coche de caballos, cumpliendo así uno de los deseos que había expresado en vida. El barrio que la vio nacer se volcó con ella en uno de los homenajes más multitudinarios que se recuerdan en la ciudad.

Isabel, su única hermana y uno de sus grandes apoyos

Isabel era su única hermana y estuvo a su lado durante gran parte de sus últimos años, sobre todo durante la enfermedad.

Ella y Alejandro Sancho, el hijo que María Jiménez tuvo con Pepe Sancho, fueron la cara más visible de la familia tras la muerte de la artista.

Discreta y siempre en un segundo plano, Isabel fue confidente y mano derecha de su hermana María. "Yo era la hermana que estaba en la sombra, pero estaba con ella... Hemos tenido un ten con ten que hemos seguido juntas todas la vida", explicaba en el programa 'Cuatro al día'.

Desde el fallecimiento de la intérprete de 'Se acabó', tanto ella como el hijo de la artista se han volcado en mantener vivo su legado.