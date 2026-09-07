Lorena Romera 07 SEP 2026 - 14:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica las imágenes de las lesiones que la han quedado a su hija tras el ataque de un perro

Primeras palabras de Patricia Steisy tras perder el segundo bebé que esperaban: "Es un un inmenso vacío"

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Patricia Steisy ha vivido un terrible episodio junto a su familia. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha utilizado su perfil de Instagram para denunciar públicamente la agresión que ha sufrido su hija, de tan solo dos años y medio, por parte de un perro que paseaba suelto y sin bozal en una zona de río.

A través de sus historias de Instagram, la que fuera también tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido imágenes que muestran el impacto del incidente: la ropa de la pequeña manchada de tierra tras caer al suelo y varias marcas y arañazos en su piel. "Esto es lo más suave que le ha hecho el perro de este personaje a mi hija", ha manifestado con indignación, asegurando que el animal actuó "como un loco" y provocando en la menor un auténtico "trauma hacia los perros".

La influencer ha cargado duramente contra el dueño del animal y la mujer que lo acompañaba, recriminándoles su falta de empatía al no haberle pedido disculpas tras lo ocurrido. La televisiva se queja de que ni siquiera "han mirado a mi hija" y que no le han dado la importancia que deberían. "Encima se han reído. Mi hija sigue temblando, se ha caído la pobre al suelo", ha contado la creadora de contenido poco después del suceso. Además, Steisy no ha dudado en difundir el rostro del hombre para alertar a otros padres, advirtiendo que piensa llegar "hasta el final" para identificarlo legalmente.

Más allá del incidente con el perro -que varios seguidores han calificado como un posible Dogo Argentino o cruce de raza potencialmente peligrosa (PPP)-, la granadina también está indignada con la gestión de las autoridades presentes en la zona. Según relata, tanto ella como su madre acudieron a una patrulla de agentes municipales y policías locales que se encontraban en el lugar. Pese a que los agentes reconocieron que el animal no podía permanecer allí sin bozal ni suelto, justificaron su falta de intervención asegurando que su vehículo no podía cruzar el río.

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"Voy a por todas", ha advertido tajante la influencer, dejando claro que agotará todas las vías legales para exigir responsabilidades tanto a los dueños del animal como por la omisión de auxilio. "Ya sé quiénes son todos y lo tengo todo grabado", ha concluido a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha denunciado públicamente lo ocurrido.