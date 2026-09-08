Lidia González 08 SEP 2026 - 16:49h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ contesta a los comentarios irónicos que recibe sobre la mascota de Juan Faro

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Maica Benedicto ha querido hablar de alguien muy especial que ha llegado a su vida y responder a algunas cosas que se han dicho al respecto. Después de hacer frente a todas las críticas que ha recibido por su nueva ilusión, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa lo mucho que sufre cuando se separa de Jordan, el perro de Juan Faro. La influencer ha explicado cómo se siente y cómo está viviendo estos momentos. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

Hace unas semanas, la creadora de contenido presentaba a Jordan, la nueva mascota de Juan Faro; un perro que, según la influencer, es “un ángel”. La murciana se ha querido sincerar sobre este tema después de recibir muchos comentarios irónicos sobre el fin de su relación con el empresario: “Me dicen que no me encariñe”. La que fuera participante de ‘Gran Hermano’ ha querido ser muy contundente con todas estas personas y pregunta: “¿Sois médiums?”.

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Maica Benedicto cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro

Maica Benedicto ha sido muy sincera a la hora de hablar de todo lo que está pasando en su vida sentimental después de lo mucho que se ha comentado. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro. La creadora de contenido se abre en canal para explicar todos sus sentimientos.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ contesta a las críticas que aseguran que ha cambiado

Maica Benedicto también ha querido ser muy clara con algunas cosas que se están diciendo sobre ella y no ha dudado en dar un golpe sobre la mesa para defenderse. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ contesta a las críticas que aseguran que ha cambiado y confiesa si está de acuerdo con todo lo que se está comentando sobre ella. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!