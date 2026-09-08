Lorena Romera 08 SEP 2026 - 13:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que piensa llegar hasta el final tras la agresión de su hija por la imprudencia de un dueño con su perro

Patricia Steisy denuncia el ataque de un perro a su hija y hace públicas las imágenes y las lesiones de la menor

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Patricia Steisy ha vivido uno de los momentos más angustiosos desde que se convirtió en madre. La exconcursante de 'Supervivientes' utilizaba hace unas horas sus redes sociales para denunciar públicamente el accidente que sufría su hija, que era atacada por un perro que iba "suelto y sin bozal". Ahora, la influencer ha tomado una tajante decisión.

Tras el enorme susto y el inevitable shock por la situación, la televisiva ha dejado claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ni dejar pasar lo sucedido. Lejos de ser un simple percance o una imprudencia sin consecuencias, la de Granada ha tomado la determinación de llevar el caso ante la justicia.

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A través de un storie compartido en su cuenta oficial de Instagram, la granadina ha revelado el paso definitivo que ha dado tras recabar las pruebas médicas pertinentes sobre el estado de la pequeña: "Ya tengo parte de lesiones y todo preparado para la denuncia".

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La frase, cargada de indignación maternal, refleja el malestar de la televisiva tras ver a su hija expuesta a tal peligro. Con el parte médico ya en la mano, un documento clave para este proceso judicial, la denuncia estaría lista para formalizarse.

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Como era de esperar, el suceso ha generado una oleada de apoyo e interés entre sus miles de seguidores, quienes han mostrado su preocupación por la salud de la pequeña y han respaldado la postura de Steisy. Aunque aún no han trascendido los detalles específicos del estado actual de la denuncia, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que va a llegar hasta el final.