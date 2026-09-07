Lorena Romera 07 SEP 2026 - 17:35h.

La hija de Terelu Campos comparte un vídeo bailando y celebrando "lo mejor del postparto" tras dar a luz a su hija

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten el momento en el que su primogénito conoce a la pequeña Tessa

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Alejandra Rubio ha reaparecido en sus redes sociales por todo lo alto apenas unos días después de la llegada de la pequeña Tessa, su segunda hija junto a Carlo Costanzia. Ya recuperada de la cesárea, la influencer y colaboradora de televisión ha sorprendido a sus seguidores al compartir un vídeo en el que la se ve llena de energía, bailando al ritmo de la música en casa y celebrando con "lo mejor del postparto": el embutido.

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Nada tienen que ver las imágenes que ha compartido la hija de Terelu Campos con las de hace unos días, cuando la veíamos paseando del brazo de Carlo Costanzia, todavía con la cirugía muy reciente. La joven de 26 años ha demostrado con este vídeo que su recuperación marcha sobre ruedas y que afronta estos primeros días de maternidad con la mejor de las energías y con un entusiasmo arrollador.

Entre pasos de baile y guiños a la cámara, la creadora de contenido ha hecho gala de su naturalidad al dejarse ver a cara lavada, disfrutando al máximo de esos pequeños placeres gastronómicos que tenía totalmente vetados durante la gestación. Con el embutido en la mano y la mejor de sus sonrisas, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que recuperar estos antojos es, sin duda, una de las mayores alegrías de esta nueva etapa.

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Esta reaparición llega justo después de que Alejandra compartiese fotos inéditas de sus últimos momentos antes de dar a luz mediante una cesárea programada. "Es la única cirugía mayor donde se abren siete capas de tu cuerpo y sólo seis horas después, se espera que estés de pie, cuidando a otro ser humano. Mientras que la sociedad a menudo lo normaliza, una cesárea es una cirugía abdominal grave que viene con riesgos reales: infección, pérdida de sangre y complicaciones de la anestesia, y sin embargo, las madres se levantan", reflexiona la sobrina de Carmen Borrego a través del post de @superbebe.saludable.

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Ahora, nueve días después del nacimiento de Tessa, Alejandra Rubio celebra encontrarse recuperada y pudiendo darse el festín que tantísimo deseaba. "Tengo una cara de cansada que no puedo con ella, pero comer embutidos es lo mejor del postparto", ha escrito la hija de Terelu Campos en este storie, donde aprovecha para hacer partícipes a sus seguidores de cómo están siendo estos primeros días tras el estreno de su nueva maternidad.