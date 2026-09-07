Isaac Torres y Dana García celebran la revelación de sexo de su bebé y desvelan el nombre

Natalia Sette 07 SEP 2026 - 14:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la bailarina descubren el sexo de su bebé y comparten con sus seguidores cómo se llamará

Exclusiva | Dana García cuenta cuándo decidió con Isaac Torres que querían ser padres

Compartir







Isaac Torres y Dana García atraviesan uno de los momentos más dulces y emocionantes de su relación. Hace apenas tres semanas que anunciaron que se iban a convertir en papás y desde entonces no han dejado de compartir todo el proceso con sus seguidores. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y la bailarina han celebrado la revelación de sexo de su bebé y han desvelado el nombre del bebé.

A pesar de las dificultades que encontraron en el camino antes de ver el positivo en el test de embarazo, la pareja no puede estar más feliz de estar cada día más cerca de cumplir su sueño: formar juntos una familia. La influencer no se ha guardado ningún detalle de su gestación con sus seguidores. Desde el día que decidió que quería ser mamá hasta los primeros síntomas .

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez desvela que va a empezar un proceso de inseminación y lanza un dardo a Dana García tras anunciar su embarazo con Isaac Torres

Ahora, han vivido uno de los momentos más especiales del embarazo: descubrir el sexo del futuro miembro de la familia. Lo han hecho en una fiesta familiar e íntima en la que también han celebrado el 28 cumpleaños de Dana. Todos sus seres queridos se reunieron en una finca con piscina para disfrutar del doble evento.

PUEDE INTERESARTE Isaac Torres reacciona al radical cambio de look de Dana García

Por un lado, un precioso photocall en todos crema y rosa pastel con un gran letrero con la palabra ‘baby’ rodeada de globos con los mismos tonos. A cada lado, dos peluches de oso enorme para aportar un toque infantil que no te hace olvidar que el objetivo principal de la fiesta es descubrir el sexo del bebé.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por otro lado, unos globos de gran tamaño con el número 28, uno en color rosado y otro en color azul. El momento más especial de la jornada ha sido sin duda el momento en el que los progenitores descubren si esperan un niño o una niña. Para ello, la pareja se ha colocado frente a todos sus invitados, con su perrito Brownie en brazos y un tubo de humo en las manos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al prenderlo, el secreto no tardó en desvelarse: Isaac y Dana van a tener un niño. Su sorpresa es evidente, pues ambos estaban convencidos de que tendrían una niña. Ambos se abrazan y se besan muy emocionados mientras sus familiares y amigos corren hacia ellos para celebrarlo.

El nombre elegido para el bebé

Antes de celebrar la revelación de sexo, los enamorados tenían claro el nombre del bebé. Si era niña, la duda no existía, se iba a llamar Candela como un homenaje a su perrita fallecida en un atropello hace algunos meses. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ellos y finalmente serán padres de Alejandro. “Es un nombre muy especial”, ha asegurado emocionada.

Dana ha explicado también cómo se sintió al descubrir que su intuición había fallado. “Yo votaba por niña porque sentía que iba a ser Candela la que siguiera con nosotros pero ella ha dicho desde el cielo que me mandaba un bebé pero que Candela solo hay una”, ha dicho con cierta nostalgia la influencer.