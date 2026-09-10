Lidia González 10 SEP 2026 - 10:22h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela, en exclusiva, cómo se enteró que iba a ser padre a temprana edad

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Kico Sampol se sienta, con muchas ganas, frente a las cámaras de mtmad en ‘Mi momento’ para compartir una parcela privada de su vida muy importante para él. Después de que Náyades Lospitao aclare su relación con la Casa Real, llega la hora de que el participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuente cómo fue convertirse en padre joven. El mallorquín ha explicado, en exclusiva, cómo fue manejar esta situación con tan solo 18 años y no se ha dejado ningún detalle al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

“Se me ponen los pelos de gallina”, comienza admitiendo el influencer al echar la vista atrás y recordar todo lo que ha vivido junto a su pequeña. El de Mallorca ha explicado cómo descubrió que se iba a convertir en padre y cómo reaccionó al enterarse de esta noticia: “Su madre me llamó y me dijo que estaba embarazada”. Kico cuenta que era muy consciente del giro radical que iba a dar su vida: “Te das cuenta de la complejidad que tiene la vida, no dejas de ser un niño”.

Kico Sampol, que actualmente está participando en ‘La isla de las tentaciones’, ha hablado claro sobre su paternidad y ha contado cómo afectó a sus planes tener una niña a una edad tan temprana: “Cuando viene un bebé, la prioridad es el bebé”. El creador de contenido se sincera sobre todo lo que ha ocurrido en su vida desde su llegada al mundo y lo fundamental que ha sido el apoyo de su familia en toda esta situación: “Gracias a los consejos de mis padres conseguí encaminarme”.