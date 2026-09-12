Fiesta 12 SEP 2026 - 18:29h.

Omar Suárez se reafirma: insiste en que Fabiola Martínez sale con un hombre y la desmiente

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Hace una semana, Omar Suárez anunció en 'Fiesta' una exclusiva que tenía que ver con el corazón de Fabiola Martínez. El periodista y colaborador desveló que la expareja de Bertín Osborne tiene un nuevo amor. Fabiola Martínez estaría iniciando una nueva relación con un hombre 20 años menor que ella, tal y como aseguró Omar... pero ella lo ha negado todo a través de un vídeo en sus redes sociales, cosa que no ha gustado nada al colaborador del programa: se reafirma en su información.

El polémico desmentido de Fabiola Martínez

Nos hemos quedado sin palabras por la actitud de Fabiola Martínez, arremetiendo por la información que dio Omar Suárez en 'Fiesta': "Te has coronao. Espero que te den un plus por tu trabajo periodístico y de investigación". "Sé que esto no debería ser noticia, no debería ser importante para nadie", añade Fabiola, pero lo cierto es que ella misma ha hablado del amor en varias intervenciones televisivas e incluso en entrevistas en revistas, por eso llama la atención que justo ahora que descubrimos que podría estar conociendo a alguien, muestre una cara que hasta ahora desconocíamos". Su respuesta es poco acertada y nos hace pensar que hay algo que Fabiola nos quiere ocultar.

La respuesta de Omar Suárez a Fabiola Martínez

"No me arrepiento de lo que dije. Es más, me mantengo y te digo que estoy muy sorprendido y decepcionado", son las primeras palabras de Omar Suárez cuando Emma García le pregunta por este desmentido de Fabiola. "Voy a contestarte con la educación que siempre me ha caracterizado y la que tú has tenido al responderme. Antes de nada, soy periodista... pero también soy persona. Las personas nos podemos equivocar, pero da la casualidad que yo no me he equivocado", añade.

"Mantengo toda la información porque yo te pregunto, Fabiola, ¿tú no le has contado a nadie de tu entorno más cercano que estás conociendo o que estabas pasándotelo muy bien con un chico de treinta años y que incluso has contado detalles que yo me reservo y no he compartido", continúa diciendo Omar, que insiste en que su fuente es "de primerísima mano" y lamenta "el tono despectivo" con el que Fabiola se dirige a él en su vídeo cuando ya se conocen profesionalmente e incluso sus padres y ella han compartido bloque de vecindad.

Y es que Omar cree que, si quería desmentirle, no hacía falta que empleara ciertas expresiones, ya que se siente vejado por ella y su actitud: le echa en cara que no haya desmentido la información como ha hecho otras tantas veces, con amabilidad. y sin faltar el respeto. "Siento mucho si te he fastidiado la relación. Si no te he llamado para contrastar es porque mi fuente me dijo que, si te llamaba, lo ibas a desmentir", añade Omar. Tras sus palabras, el equipo de colaboradores de 'Fiesta' reacciona a la polémica e inesperada actitud de Fabiola Martínez.

Mónika Vergara cree que Fabiola no ha visto el programa y habla sobre lo que alguien le ha dicho, aunque también considera que su actitud es "faltona". Emma García también se moja y dice que la trayectoria de Omar le abala y que nunca nadie ha desmentido ninguna de sus informaciones porque suelen estar muy atadas: "Fabiola tendría que ponerse alerta porque le han traicionado desde su círculo. Tendría que pensar 'a lo mejor Omar me está haciendo un favor porque me está aportando información que yo desconozco". Por su parte, Marisa Martín Blázquez añade un último dato en forma de clave, dejando un halo de misterio en el ambiente, pues no todos pillan lo que quiere decir: "A lo mejor son cosas de empresa".