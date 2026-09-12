Fiesta 12 SEP 2026 - 18:11h.

La tonadillera, muy molesta con su hija por "hablar públicamente de sus intimidades": "¿Cómo quiere que así volvamos a vernos?"

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Anoche, Isa Pantoja se abría en canal sobre la depresión que sufre. Lo hizo en una íntima entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta en la que se rompió al hablar sobre su madre, Isabel Pantoja, y la gran decepción que siente hacia ella después de que, tras intercambiar un par de mensajes, volviese a cortar la comunicación. Esta tarde, en 'Fiesta', conocemos la reacción de la tonadillera a la entrevista de su hija.

Antes de que comenzase el verano, parecía que nos acercábamos a una reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija tras años sin contacto, puesto que, tal y como desveló la propia Isa Pantoja, su madre la había escrito. Esta fue una noticia inesperada que la influencer dio en el plató de '¡De viernes!' con mucha ilusión y con ganas de vivir un reencuentro, cara a cara, con su madre.

Sin embargo, ese reencuentro nunca llegó a producirse, puesto que la comunicación entre ellas se corto de raíz. Muy dolida y profundamente decepcionada, este viernes, Isa Pantoja habló sobre el dolor que siente por el "abandono" de su madre: "Me había hecho muchas ilusiones. Ya me veía allí en Canarias". "Si ha querido hacerme daño, lo ha conseguido", aseguró.

Aunque, Isa reconoció estar pasando por uno de sus peores momento anímicos, el cual empeoró tras la desilusión con su madre, reconoció que, pese a todo, gracias a sus hijos y Asraf tiene un motivo para sonreír y seguir adelante. Sobre su marido, habló con un inmenso cariño e, incluso, le dedico unas bonitas palabras a la progenitora de este, sobre la que aseguró que es "su ejemplo a seguir".

Isabel Pantoja reacciona a las declaraciones de su hija, con dardo incluido

En el programa de Emma García hemos podido conocer la contundente reacción de Isabel Pantoja a las declaraciones de su hija. Ha sido la colaboradora Marisa Martín Blázquez quien ha desvelado cómo se tomó la cantante la entrevista. Con palabras textuales, la periodista traslada las palabras de la tonadillera en lo referente a las palabras de Isa sobre la madre de Asraf: "Si es su ejemplo a seguir, que haga de madre esa señora".

La cantante no se quedó solo aquí y lanzó otras pullas dirigidas a su hija: "Que siga con todos las que dicen que la quieren tanto, que le importan más que su familia". Una dura declaración que podría ir dirigida a María del Monte, enemiga de la cantante y a quien Isa Pantoja tiene un cariño especial.

Según a podido conocer Marisa Martín Blázquez, lo que más le habría molestado a Isabel Pantoja de su hija, así como la razón por la que volvió a cortar el contacto con ella, fue que esta volviese a hablar públicamente sobre su relación: "Siempre lo mimo, se va a contar nuestras intimidades en un programa. ¿Cómo quiere que así volvamos a vernos?"