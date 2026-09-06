Fiesta 06 SEP 2026 - 18:29h.

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Se lleva hablando bastante tiempo sobre la presunta mala relación entre Francisco Rivera y su hermano Cayetano, un distanciamiento que se habría visto acrecentado a raíz del noviazgo de este último con la influencer Tamara Gorro. Los rumores de distanciamiento entre hermanos venían sucediéndose por distintas desavenencias profesionales y familiares, como es la gestión y las ausencias en la tradicional Corrida Goyesca de Ronda, la cual tuvo lugar en la localidad malagueña este sábado.

Precisamente allí fue donde nuestra compañera Sonia Fernández tuvo la oportunidad de hablar con Francisco, y donde se vivió un momento de lo más tenso frente al resto de periodistas allí presentes. Los mensajes del torero que 'Fiesta' ha desvelado en exclusiva y que apuntan al rechazo de Fran hacia Tamara Gorro, han provocado que el hijo de Carmina Ordoñez no recibiera de demasiada buena gana a la reportera.

El monumental enfado de Francisco Rivera con la reportara de 'Fiesta'

El diestro no ocultó su irritación al ser preguntado por los polémicos mensajes filtrados por Pipi Estrada en los que advertía a su hermano sobre las intenciones de la influencer. Con un tono muy cortante y visiblemente molesto, el marido de Lourdes Montes contestaba a Sonia Fernández: "Cayetano estaba a qui en casa... si no ha ido a los toros él sabrá", es su tensa respuesta cuando Sonia le pregunta sobre la ausencia de su hermano.

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Pero la cosa se va caldeando y Francisco decide mostrar su incomodidad ante las preguntas de nuestra reportera: "No voy a entrar en vuestro juego. Os da exactamente igual cómo me encuentre. No voy a seguir por aquí, de verdad. Si vas a seguir con estas tonterías... no", son sus palabras, mostrando su enfado. Respecto a esto, Sonia le dice que no se enfade con ella y el torero responde lo siguiente: "No estoy enfadado, tú nunca me has visto enfadado. Una cosa es que no me enfade y otra es que quiera seguir con vuestro juego, que me parece ridículo".

Francisco Rivera se pronuncia sobre su supuesta mala relación con Tamara Gorro

Por otro lado, Francisco Rivera también se ha pronunciado sobre Tamara Gorro y la supuesta mala relación que mantienen, según apuntan algunos periodistas, quienes aseguran que el torero no ve con buenos ojos a la nueva pareja de su hermano Cayetano: "No puedo opinar porque no la conozco. Creo que coincidí con ella hace diecisiete o dieciocho años, en una cena, pero es que no la conozco". Tamara Gorro también respondió a esta polémica alegando que ella no tenía ningún problema con nadie ni nadie lo tenía con ella.