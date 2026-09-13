Lidia González 13 SEP 2026 - 09:30h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su formación académica y cuenta a qué se dedicaba antes de salir en televisión

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Kico Sampol se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para continuar aclarando detalles desconocidos sobre su vida y, en esta ocasión, se centra en su faceta profesional. Después de que Náyades Lospitao se sincerase sobre la dura lesión que la apartó del voleibol, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nivel de estudios y su trabajo antes de acudir al reality. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido, que se encuentra participando en ‘La isla de las tentaciones’, ha echado la vista atrás para hablar del sueño que tenía de pequeño: “Quería ser bombero”. Posteriormente, decidió cursar unos estudios que fuesen complementarios con este deseo que tenía, aunque el nacimiento de su pequeña truncó el siguiente paso que quería dar: “Eso me paralizó, pero hay que barajar qué es más importante”. Sin embargo, su vida volvió a dar un giro radical cuando empezaron a llamarle agencias de modelaje: “He tenido una tranquilidad económica elevada”.

Kico Sampol cuenta cómo fue convertirse en padre a los 18 años

Kico Sampol se ha abierto en canal para hablar del momento más importante de su vida que le ha hecho tener que enfrentar muchas responsabilidades desde que era muy joven. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo fue convertirse en padre a los 18 años. El creador de contenido se sincera sobre su temprana paternidad y explica fue el momento en el que la madre de su hija le comunicó que estaba embarazada.

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El participante de ‘LIDLT’ habla del duro momento que vivió tras la separación de la madre de su hija

Kico Sampol también ha querido explicar el duro momento que vivió tras la separación de la madre de su hija. Con tan solo veinte años, volvió a asumir un giro radical en su vida teniendo que encargarse de su pequeña sin el apoyo continuo de una pareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!