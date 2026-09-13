La Familia Real mantiene desde hace años una estrecha vinculación con el deporte

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MadridEl Rey Felipe VI visitó este domingo, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, el circuito de Madring, donde se disputa la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, que vuelve a la capital española 45 años después.

Pasadas las 13.00 horas, Felipe VI accedió al 'paddock' del nuevo trazado madrileño acompañado por sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía, y fueron saludando a las diferentes autoridades presentes a su llegada, detrás del garaje de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el 'pit-lane'.

Así, el Jefe del Estado saludó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida; al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó; Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senado de la FIA; o Luis García Abad, director general del Gran Premio.

Felipe VI, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía también recibieron el apoyo de una decena de aficionados que accedían a la vez y que aplaudieron a los miembros de la Casa Real, que podrán disfrutar este domingo de la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid en 45 años.

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La pasión por el deporte de la Familia Real

La Familia Real mantiene desde hace años una estrecha vinculación con el deporte, tanto por su presencia en grandes acontecimientos como por el apoyo público a los deportistas españoles. Uno de los ejemplos más recientes fue el Mundial de fútbol de 2026, cuya final presenciaron Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Nueva York, donde acompañaron a la selección en su conquista del título.

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La agenda deportiva de la Familia Real continúa ahora con la Fórmula 1. La presencia de Felipe VI y sus hijas se suma así a otras citas en las que la Corona ha acompañado a representantes españoles y ha mostrado su respaldo al deporte.

Una cita única en Madrid

Para la ocasión se ha diseñado un circuito semiurbano articulado en torno a Ifema Madrid y Valdebebas al que se espera que acudan hasta 345.000 asistentes.

El trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 curvas, repartidas en tramos de vía pública y secciones permanentes de nueva construcción, entre las que destaca 'La Monumental', la número 12, con más de 550 metros y un peralte del 24%, lo que la convierte en la curva peraltada más larga del campeonato.