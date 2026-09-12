Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán decimoséptimo y decimoctavo

Los famosos que no se han querido perder el circuito Madring: de David Beckham a Luis Fonsi

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MadridEl piloto inglés Lando Norris (McLaren) se adjudicó la primera 'pole position' del Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring, superando por 11 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en una 'qualy' para olvidar para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrán decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente.

Fernando Alonso: "No será fácil adelantar, tenemos que beneficiarnos si hay caos"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) expresó este sábado que en Madring "no es fácil adelantar", por lo que tiene que beneficiarse "si hay caos" en la zona delantera, después de caer en la Q1 de la calificación del Tag Heuer Gran Premio de España, en el que partirá de la decimoctava posición.

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"Fue difícil. Creo que desde el FP1 hasta ahora hemos mejorado el coche, pero al mismo tiempo tenemos que controlar el circuito, cómo sigue evolucionando y el nivel de grip aumenta, así que tenemos que estar encima de eso también", analizó el asturiano en declaraciones a F1.

Carlos Sainz: "Me da rabia no tener un coche para lucirme más en Madrid"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que una vez el Gran Premio de España, que se está disputando este fin de semana en el circuito de Madring, se vuelva competitivo el sábado y el domingo le va a "dar rabia" no tener un coche más competitivo para lucirse y brindarle a los aficionados el apoyo recibido.

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"Ilusión de competir y de disfrutar del Gran Premio en casa, pero seguro que a la que llegue el momento más competitivo el sábado me da rabia no tener un coche para lucirme más o para brindarle a toda esa afición que va a estar apoyándonos un resultado un poco más excitante, más divertido, pero es lo que hay", dijo el madrileño en una entrevista a Europa Press durante un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

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La ilusión y el orgullo superan todo lo demás, cualquier pensamiento negativo o pesimista, para Carlos Sainz, que sabe que "este año es el primero de muchos" en Madrid, que estará al menos 10 años en el calendario. "Voy a trabajar con el equipo y con todo el mundo para asegurarnos de que llegue el resultado", agregó.