Fiesta 13 SEP 2026 - 17:53h.

Silvia Bronchalo ha hablado con Juan Luis Galiacho y ha señalado a Carmen Balfagón: "A esa señora no le interesa la relación que yo tenga con mi hijo"

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La relación entre Silvia Bronchalo y su hijo, Daniel Sancho, se ha roto de forma irreversible debido al profundo desgaste provocado por una intensa batalla familiar y judicial. Aunque en los momentos posteriores a la detención del chef su madre fue uno de sus grandes pilares económicos y emocionales, la situación ha dado un giro radical.

Bronchalo ha optado por apartarse por completo de la situación de Daniel, una determinación que incluye cortar de manera definitiva todo el sustento financiero que le proporcionaba.

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Esta drástica postura fue justificada por la propia Silvia de forma contundente al confesar que no mantiene ningún tipo de comunicación con él porque ha elegido "no dejarse manipular". El origen de este distanciamiento radica en su total desacuerdo con la estrategia legal que Daniel ha decidido seguir, la cual está dirigida por su padre, el actor Rodolfo Sancho, junto al equipo de abogados encargado del caso.

Actualmente, Silvia admite sentirse completamente excluida del entorno de su hijo, y desde esa posición de aislamiento lamenta que Daniel insista en mantener una línea de defensa que considera "ficticia y absolutamente desconectada de la dura realidad carcelaria que enfrenta".

Silvia Bronchalo manda un mensaje al entorno de su hijo

Juan Luis Galiacho se ha puesto en contacto con Silvia Bronchalo y ha leído en primicia en 'Fiesta' el contundente mensaje que la madre de Daniel Sancho le ha enviado.

La madre del cocinero le ha explicado al periodista que no son ciertas las cuestiones que se han planteado sobre ella y sobre la relación con su hijo, más concretamente las declaraciones que hace algunas semanas hacía Carmen Balfagón en el programa de Emma García:

"Solo informarle que a la señora Balfagón lo que le preocupa no es mi relación con Daniel, lo que le preocupa es que ya no mando al conductor una vez por semana con dinero y comidas a prisión para Daniel, ni más transferencias. Ni más viajes. ¿De eso no hablan, verdad?".

Además, Silvia Bronchalo ha puesto en su mensaje el foco en el hecho de que, desde que se conociera la sentencia, "nadie ha ido a visitar a Daniel a prisión".