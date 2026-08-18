Gonzalo Barquilla 18 AGO 2026 - 18:20h.

Los abogados de Daniel Sancho confirman que la sentencia de su recurso ya ha sido enviada al Tribunal Provincial de Koh Samui

El Tribunal de Apelaciones de Tailandia confirma que ya tiene lista la sentencia sobre el recurso de Daniel Sancho

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El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya ha enviado al Tribunal Provincial de Koh Samui la sentencia sobre los recursos presentados contra la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, según ha confirmado este martes a la web de 'Informativos Telecinco' el abogado del español, Marcos García Montes. El fallo está ahora a la espera de que el tribunal de primera instancia determine la fecha en la que procederá a su lectura.

"Estamos a la espera de que el Tribunal Provincial de Koh Samui proceda a la lectura, pero no hay fecha. Tenemos conocimiento de que el Tribunal de Phuket envió la sentencia desde hace 10 días", ha señalado el letrado. Mientras, Carmen Balfagón, abogada que también trabaja con la defensa de Sancho, también ha confirmado a este medio que ha recibido la notificación de que la sentencia del recurso ya está preparada.

La información coincide con lo avanzado este lunes por la agencia 'EFE', que indicó que el Tribunal de Apelaciones de Phuket había confirmado que la sentencia estaba redactada y estaba siendo enviada al Tribunal Provincial de Koh Samui. Ahora, la defensa de Sancho confirma que ese trámite ya se ha producido y que el procedimiento entra en la fase previa a la lectura del fallo.

La defensa calculaba que el fallo llegaría en noviembre, pero puede llegar antes

La llegada de la sentencia a Koh Samui puede adelantar los plazos que manejaba públicamente hasta ahora la defensa. El pasado 4 de agosto, Marcos García Montes explicó que sus colaboradores en Tailandia calculaban que la resolución del recurso podría conocerse en noviembre, aunque precisó que se trataba únicamente de "un cálculo aproximativo".

Sin embargo, la situación puede cambiar ahora. La sentencia ya ha sido enviada al órgano que debe proceder a su lectura, aunque todavía no existe una fecha oficial para conocer su contenido.

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Por tanto, el fallo podría hacerse público antes de noviembre, el horizonte temporal que manejaba inicialmente la defensa del recluso español.

Un fallo sobre la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho

El Tribunal Provincial de Koh Samui condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, además de por la ocultación del cadáver y la sustracción del pasaporte del cirujano colombiano. La sentencia llegó después del juicio, celebrado entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024, por unos hechos ocurridos el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan.

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Contra esa condena, la familia de Edwin Arrieta presentó su recurso en diciembre de 2024 para solicitar que se elevara la pena hasta la muerte y que aumentara la indemnización. La defensa de Sancho recurrió posteriormente, en marzo de 2025, para pedir una nueva vista o la repetición del juicio y cuestionar las garantías con las que se desarrolló el procedimiento.

La acusación defiende la condena dictada en primera instancia, mientras que la defensa sostiene que la muerte se produjo accidentalmente durante una pelea. García Montes ha denunciado vulneraciones de derechos fundamentales durante la investigación y el juicio y mantiene que no existen pruebas que acrediten la premeditación.

La familia Arrieta opta por la prudencia

La representación legal de la familia de Edwin Arrieta ha optado este martes por mantener la prudencia ante la inminente lectura de la sentencia del recurso y ha declinado realizar nuevas declaraciones por el momento.

Fuentes de la defensa de la familia han señalado a la web de 'Informativos Telecinco' que esperan a que avance el procedimiento y a contar con la autorización de los allegados del cirujano colombiano antes de pronunciarse sobre el contenido o las consecuencias del fallo.

El abogado de la familia, Juan Gonzalo Ospina, ha señalado recientemente que los Arrieta confían en que se confirme la cadena perpetua para Sancho.

La sentencia puede abrir una nueva fase del procedimiento

La lectura de esta sentencia tampoco tiene por qué cerrar inmediatamente el procedimiento. Además de esta apelación, las partes disponen todavía de la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Tailandia en determinadas circunstancias.

García Montes ya explicó a este medio que, si la resolución de la apelación fuera desfavorable para su cliente, su equipo recurriría ante el Supremo y contempla además otras vías, como el Tribunal Constitucional tailandés y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En caso de que finalmente exista una condena firme, la defensa también ha situado entre sus posibles escenarios la solicitud de traslado de Daniel Sancho a España, al amparo del convenio entre ambos países para el traslado de personas condenadas. Un extremo que las autoridades tendrían que analizar para poder llevar a cabo y que requiere completar diversos requisitos.