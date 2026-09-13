El exconcursante de 'Supervivientes' ha encontrado lejos de los platós una vida que parece encajar con su personalidad

Jonan Wiergo explica cómo es vivir Coachella en una caravana y desde el camping: “Te ahorras un dineral”

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Jonan Wiergo, exconcursante de 'Supervivientes', fue uno de esos concursantes que consiguió dejar huella en su edición. El creador de contenido valenciano aterrizó en los Cayos Cochinos dispuesto a enfrentarse a una experiencia completamente alejada de su vida cotidiana y terminó permaneciendo cerca de cuatro meses en Honduras. Su resistencia, su personalidad y una manera muy particular de entender el concurso le permitieron llegar hasta la gran final y convertirse en uno de los rostros más reconocibles de aquella edición.

Su aventura estuvo marcada, además, por un importante reto personal, mantenerse fiel a su alimentación vegana en unas condiciones en las que conseguir comida ya era complicado para todos los concursantes También fueron protagonistas sus relaciones dentro del reality. Su estrecha amistad con Alma Bollo se convirtió en uno de los vínculos más comentados de la edición, mientras que su conexión con Bosco Blach Martínez-Bordiú fue creciendo a medida que avanzaba el concurso.

Su presente tiene poco que ver con las playas hondureñas y también se ha ido alejando progresivamente de los platós de televisión. Su trabajo como creador de contenido, sus constantes viajes, el deporte, el veganismo y una nueva etapa sentimental marcan una vida en la que las redes sociales vuelven a ocupar el centro. Tres años después de aquella aventura, la pregunta es inevitable: ¿qué fue de Jonan Wiergo tras 'Supervivientes?

De 'Bailando con las Estrellas' a una vida alejada de los platós de televisión

El paso de Jonan Wiergo por 'Supervivientes' confirmó que el valenciano podía desenvolverse mucho más allá del universo digital. Después de sobrevivir durante meses en Honduras y alcanzar la final, el influencer volvió a ponerse a prueba frente a las cámaras, aunque esta vez en un escenario completamente diferente. Cambió la arena, el hambre y las pruebas físicas por coreografías, ensayos y zapatos de baile al participar en 'Bailando con las Estrellas'.

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Sin embargo, una vez finalizada aquella etapa, Jonan Wiergo ha optado por mantener un perfil mucho más alejado de los platós. No ha convertido la televisión en el eje principal de su carrera ni parece haber buscado encadenar realities y colaboraciones televisivas. Al contrario, ha regresado al territorio en el que comenzó a construir su popularidad, las redes sociales.

Una vida marcada por los viajes y las grandes experiencias

Su faceta como influencer continúa siendo una de las claves de su presente Su perfil se ha transformado en una especie de diario visual en el que conviven moda, estilo de vida, deporte, gastronomía vegana y, especialmente, viajes.Viajar parece haberse convertido en uno de los grandes motores de su vida. El valenciano no se limita a pequeñas escapadas ocasionales, sino que apuesta por destinos internacionales y experiencias que posteriormente convierte en contenido para su comunidad. Una forma de trabajar que le permite unir su faceta profesional con una de sus grandes pasiones.

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Australia ha sido uno de esos destinos capaces de reflejar su espíritu viajero, Hawái también forma parte de esa particular colección de destinos. También se ha dejado seducir por algunos de los eventos más conocidos del panorama internacional. Coachella, uno de los festivales de música más famosos del mundo, ha formado parte de sus aventuras, combinando música, moda y creación de contenido o el Burning Man. Sus redes sociales se han convertido así en una sucesión de escenarios que cambian constantemente.

De su ruptura con Christian Tomás a su nueva etapa sentimental junto a Kasey Kerbox

La vida sentimental también ha experimentado importantes cambios desde que Jonan Wiergo abandonó ‘Supervivientes.’ Durante años, su historia de amor con Christian Tomás había sido una parte conocida de su vida personal. Ambos construyeron una relación estable y compartieron numerosos momentos que también terminaron formando parte, de una manera u otra, de la imagen pública del influencer.

Su relación atravesó diferentes etapas hasta que finalmente llegó a su fin. Una ruptura que supuso cerrar un capítulo importante para el empresario después de años caminando junto a la misma persona. Con el tiempo, sin embargo, el amor volvió a aparecer. Actualmente, Jonan Wiergo comparte su vida con Kasey Kerbox, con quien ha iniciado una nueva etapa sentimental marcada precisamente por muchos de los elementos que definen su presente: viajes, mar, naturaleza y un estilo de vida activo.

La relación ha permitido descubrir una faceta especialmente ilusionada del influencer. Las imágenes y momentos compartidos muestran una historia que se integra de manera natural en esa vida internacional que Jonan ha ido construyendo después de su paso por televisión.

Vegano, deportista y muy activo

Hay algo que no ha cambiado desde su participación en 'Supervivientes' y es su compromiso con el veganismo. Jonan Wiergo continúa siendo fiel a una alimentación basada en productos de origen vegetal, una filosofía que ya defendió incluso en las circunstancias extremas del reality.

A ello se suma su pasión por mantenerse activo. Jonan Wiergo es muy deportista y el ejercicio ocupa un espacio importante dentro de sus rutinas.