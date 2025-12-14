Lorena Romera Ana Carrillo 14 DIC 2025 - 09:00h.

El influencer aclara si el novio de Adara Molinero está detrás de su decisión de dejar de seguir a sus compañeros de 'Supervivientes'

Rubén Torres manda un mensaje a Adara Molinero tras retirarse de los realities y ella responde de manera insólita

Jonan Wiergo ha dado detalles de la drástica decisión de Adara Molinero, que ha dejado de seguir en redes sociales a Torres, Bosco Martínez-Bordiú y Manuel Cortés. Todos ellos, compañeros de 'Supervivientes' en diferentes ediciones y con los que mantenía una buena relación. El influencer, que ha hablado recientemente con su íntima amiga, ha aclarado si detrás de este movimiento está su novio, Vicente Romero. Algo sobre lo que han teorizado sus seguidores.

Hace apenas unos días, la que se diera a conocer en la decimoséptima edición de 'Gran Hermano' anunciaba su decisión de retirarse definitivamente de los realities. Un anuncio con el que la madrileña, de 32 años, hacía un repaso de su currículum televisivo, desde que diera el salto a la fama en 2016.

Tal y como ha recalcado el propio Jonan Wiergo, para llevar a sus espaldas la cantidad de concursos que ha hecho Adara Molinero en tan poco tiempo hay que estar "muy fuerte a nivel mental" y ella lleva "mucho trote". A través de un comunicado en redes sociales, al que acompañaba con un emotivo vídeo de algunos de sus míticos momentos en 'GH' o 'Supervivientes', la creadora de contenido decía adiós a esa faceta suya que tantísimos momentos nos ha regalado.

Un post en el que recibía el cariño de su público, pero también de Torres, su compañero en 'Supervivientes All Stars'. Lo que sorprendía era la respuesta de la influencer, que optaba por dejarle de seguir. Pero él no era el único. También caían Bosco Martínez-Bordiú, -con quien mantuvo una breve, pero intensa relación- y Manuel Cortés. Una drástica decisión que pillaba a todos desprevenidos.

En exclusiva para Outdoor, Jonan Wiergo ha hablado de esta decisión de su amiga Adara Molinero y ha contado más detalles del momento en el que se encuentra tras decir adiós a su faceta de concursante de reality. ¿Ha dejado de seguir a Torres, Bosco y Manuel Cortés por su pareja? El influencer lo aclara.