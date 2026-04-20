Jonan Wiergo explica cómo es vivir Coachella en una caravana y desde el camping

Natalia Sette 20 ABR 2026 - 19:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre cómo es vivir el Cochella durmiendo en un camping y el dinero que le ha costado

Jonan Wiergo reaparece con nueva ilusión tras su ruptura con Christian Tomás

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El festival Coachella continúa siendo el centro de todas las miradas. Tras un primer fin de semana donde las influencers españolas deslumbraron con sus ‘outfits’ en villas de lujo, Jonan Wiergo ha querido dar un giro radical a la experiencia. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha viajado hasta California junto a su novio para disfrutar del segundo fin de semana del festival y ha explicado cómo es vivirlo en una caravana y desde el camping.

A diferencia de la mayoría de sus compañeras , que optan por casas o apartamentos privados a las afueras del recinto, Jonan se ha instalado directamente en el corazón del festival. El exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha querido mostrar la realidad de su estancia y ha lanzado una pregunta a sus seguidores nada más empezar: “¿Cómo es despertar en el parking de Coachella?”.

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Para el valenciano, la comodidad de estar cerca de los escenarios compensa cualquier falta de lujo. “La mayoría de influencers no vienen al camping de Coachella y la realidad es que es muy buena opción”, ha comenzado diciendo en su Instagram. Según explica, alojarse allí tiene ventajas logísticas que merecen 100% la pena: “Te ahorras un dineral en Ubers, caminatas larguísimas y estás a 10 minutos del festival”.

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Esta decisión no ha sido casualidad, sino un experimento personal para romper con los prejuicios sobre el evento. “Como es nuestra primera vez aquí y siempre he escuchado muchos comentarios negativos de este festival, quiero saber si depende de cómo y desde donde lo vivas”, ha reflexionado con sinceridad ante su comunidad.

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A través de un vídeo, el creador de contenido ha hecho un ‘tour’ por el que será su hogar estos días. Se trata de una furgoneta propia que no han tenido que alquilar, algo que abarata mucho los costes. “La van es nuestra, no la hemos alquilado”, ha aclarado mientras enseñaba el interior. “Nada más entrar tenemos el armario y un espejito”, ha relatado mostrando el aprovechamiento del espacio.

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Pese a las dimensiones reducidas, Jonan se siente como en casa. En las imágenes se puede ver la zona de la nevera, el horno y el almacenamiento. “La cocina es pequeñita, pero he tenido cocinas más pequeñas en los pisos en los que he estado", ha dicho con humor mientras se preparaba unas tortitas para desayunar. Además, la furgoneta cuenta con aire acondicionado y una ducha en la parte trasera para usar al aire libre.

Por último, el influencer ha querido hablar de la parte económica, un punto que siempre genera debate en este tipo de viajes internacionales. Al viajar con su propio vehículo, el gasto se reduce considerablemente. “El precio por tres días de parcela en el Coachella son 200$”, ha desvelado. Con esta alternativa, Jonan demuestra que se puede vivir la magia del Coachella sin necesidad de grandes lujos, priorizando la diversión y el ahorro.