Lidia González 14 SEP 2026 - 15:35h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo todos los planes que tenía pensados para su vida han quedado truncados

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Almudena Porras ha querido hacer un balance sobre lo que le ha ocurrido los últimos meses y no ha podido evitar que se le salten las lágrimas al reflexionar al respecto. Después de abrir las puertas de su vestidor y enseñar la colección más preciada de su armario, la influencer se emociona al hablar del cambio radical que ha tenido en su vida desde su salida de ‘La isla de las tentaciones’. La malagueña echa la vista atrás y hace balance de todo lo que ha tenido que afrontar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha comenzado a reflexionar sobre lo exigente que es consigo misma y que ha pasado por muchos obstáculos que nunca se hubiera imaginado. “Creía que mi vida de antes iba a seguir siendo para siempre”, asegura la influencer. Sin embargo, todos los planes que tenía pensados para su futuro se vieron completamente truncados, algo de lo que se ha sincerado después de confesarse con sus abuelos sobre su idea de amor.

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La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta que, a pesar de que sigue teniendo a su familia y su casa, que son su “lugar seguro”, todo “se ha desmoronado”. Sin embargo, la creadora de contenido también se ha emocionado a la hora de echar la vista atrás y ver todo lo que ha superado en este tiempo, haciendo cosas que nunca se hubiera imaginado: “Por amor nadie se muere”. Además, le lanza un mensaje muy emotivo a su ‘yo’ de adolescente: “Que se sienta orgullosa, es una persona muy fuerte”.

Almudena Porras anuncia una triste noticia

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Almudena Porras tiene algo muy importante que comunicar a sus seguidores y no ha dudado en abrirse en canal para hablar sobre ello. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia una triste noticia y reflexiona sobre cómo se siente al respecto. Más sincera que nunca, la creadora de contenido habla sobre su futuro y reflexiona sobre todo lo que ha vivido. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!