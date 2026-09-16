Candela Hornero Madrid, 16 SEP 2026 - 15:50h.

Lo ha anunciado el propio Obama, expresidente de los Estados Unidos, a través de las redes sociales

La vida actual de Barack Obama que cumple 65 años: entregado a su fundación, su relación con Michelle y la situación de sus hijas

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Barack Obama, quien fue presidente de los Estados Unidos durante nueve años, ha anunciado este miércoles a través de sus perfiles de la redes sociales X (antes Twitter) e Instagram una trise noticia. "Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", empieza la publicación.

Se trata de Sunny, su perrita de 13 años, quien llegó a su vida durante el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca. Era una perra de agua portuguesa —raza originaria de la región del Algarve de Portugal— y una de las cosas que más le caracterizaba era su capa lanuda de pelo negro. Fue presentada por primera vez por Michelle Obama el 19 de agosto de 2013.

"Nos enamoramos de ella de inmediato"

"Todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato. También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera. Y mientras que el camino al corazón de Bo solía involucrar un premio, a Sunny le interesaba más hacernos correr a su alrededor, revolcarnos en el suelo con ella o frotarle la barriga el mayor tiempo que estuviéramos dispuestos", ha escrito con nostalgia.

También ha contado que tenía muy buena relación con sus hijas y como adoraba a los humanos más que a los de su propia especie. "Ella adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta. Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo. Era ferozmente protectora de Bo, a quien correctamente percibía que no siempre estaba tan alerta y atento como ella".

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Además, ha relatado alguna de las curiosidades que caracterizaba a Sunny. "Tenía sus excentricidades: aparte de Bo, prefería a las personas antes que a los perros; era una bebedora ruidosa y desordenada; y a pesar de ser un perro de agua portugués, odiaba mojarse".

"Durante trece años, estuvo a nuestro lado"

"Pero en lo que respecta a nuestra familia, era prácticamente perfecta, y durante trece años, estuvo a nuestro lado –siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida. La extrañaremos muchísimo e imaginamos que ahora está con su gran hermano, asegurándose de que esté bien", finaliza la publicación de Barack Obama.