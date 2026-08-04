Puri Ruiz 04 AGO 2026 - 13:10h.

Dejó la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2017; sin embargo, y aunque ha estado alejado de la primera línea de la política, continúa siendo un hombre muy influyente

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CYa hace casi una década que dejó la política activa, pero el influjo de Barack Obama ha ido más allá de su presidencia del país: hoy, el primer presidente negro de los Estados Unidos cumple 65 años y continúa siendo una persona muy influyente, tanto en lo profesional como en lo personal. Te contamos a qué se ha dedicado Obama desde que dejó de ser presidente en enero de 2017.

Muy activo en redes sociales

“Padre, marido, presidente, ciudadano”: así se presenta en su cuenta de Instagram, donde reúne actualmente a más de 42 millones de seguidores. Desde esta cuenta acostumbra a compartir con ellos los libros que ha leído o las canciones que ha escuchado: gracias a su pasión por la literatura y la música hemos podido descubrir, por ejemplo, que le encanta Rosalía. De su último disco, ‘Lux’, manifestó su preferencia por ‘Sexo, violencia y llantas’.

La reciente muerte de Glen Hansard en un trágico accidente de moto lo llevó a incluir a este increíble músico irlandés en el top de sus canciones más escuchadas en su ya tradicional lista de canciones de verano que compartió hace unos días. Sabemos, porque suele ser noticia, que todo lo que comenta, hace o dice en sus redes sociales impacta fuertemente en la opinión pública.

En sus redes sociales, Obama muestra una faceta humana y cercana, que también pudo apreciarse a lo largo de su presidencia. Ahí lo vemos conversando y jugando con las deportistas de la WNBA (la liga femenina profesional de baloncesto), escuchando al coro Uniting Voices Chicago junto a su esposa o felicitando a Malia, una de sus hijas, por su cumpleaños, con imágenes tiernas tanto de su infancia como recientes, donde le dedica estas hermosas palabras: “No sé dónde va el tiempo, pero la alegría de tenerte como hija no envejece nunca”.

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Su relación actual con Michelle Obama y sus hijas

Casado desde hace casi 34 años con Michelle Obama, su relación se ha visto en alguna ocasión empañada por los rumores de separación. La última vez, a principios del año pasado: el hecho de que la exprimera dama no acudiera al funeral por Jimmy Carter en diciembre de 2024 y, poco después, en enero de 2025, a la aceptación del cargo de Donald Trump como presidente de la nación, hizo que se despertaran todo tipo de habladurías. El matrimonio bromeó meses después al respecto en un pódcast, 'IMO', creado por Michelle y su hermano, Craig Robinson. "Me aceptó de vuelta, estuvo complicado por un tiempo", dijo Obama, a lo que Michelle respondió: "No empieces".

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Además del amor mutuo que se profesan, los Obama han completado su felicidad con sus dos hijas: Malia, de 28 años, y Sasha, de 25. Ambas están abriéndose paso en el mundo profesional lejos de la política: la mayor, como escritora (ha publicado varios libros) y, ocasionalmente, como directora de spots publicitarios; Sasha, que se graduó en Sociología en 2023, ha preferido mantener un perfil bajo, fuera del ojo público.

Una fundación y un museo consagrados a perpetuar su legado

Desde sus cuentas de Instagram o X también promociona su actividad profesional. Esta se desarrolla, principalmente, a través de la Fundación Obama, organización sin ánimo de lucro que fundó en 2024 durante su presidencia. El objetivo de esta fundación es el de formar a los líderes del futuro, siempre desde su visión del mundo.

La Fundación Obama también ha apoyado la construcción del Centro Presidencial Obama, una mezcla de museo que recoge la memoria del expolítico y espacio de encuentro. Ubicado en Chicago, la ciudad en la que el político construyó e impulsó su carrera. Se comenzó a construir en 2021 y se inauguró recientemente, el 19 de junio.

Su actual labor como conferenciante

Además de la fundación que lleva su nombre, Obama recorre el mundo como conferenciante. Según el medio alemán ‘Deutsche Welle’, puede llegar a percibir entre 200.000 y 400.000 dólares por discurso, según el tema o el público al que se dirige (según cifras de 2024). El mismo medio comenta que en un encuentro con Obama en Berlín se llegaron a pagar 2.500 dólares para asistir al encuentro y hacerse una foto con él.

También recibe dinero de sus libros: ha escrito varios a lo largo de su vida, pero son dos los que salieron al mercado después de dejar la presidencia: ‘Una tierra prometida’, primera parte de sus memorias (está pendiente la segunda parte) y ‘Renegados: Born in the USA’. En este segundo libro se recogen las conversaciones que mantuvo con el músico Bruce Springsteen en el pódcast del mismo nombre que ambos tuvieron en 2021 y donde conversaban sobre política, sueños o paternidad.

Springsteen, que hace unos meses escribió ‘Streets of Minneapolis’ contra la crueldad de los agentes del ICE, ha sido siempre un artista cercano a Obama, que lo apoyó en su camino hacia la presidencia y que, con los años, ha terminado por ser uno de sus grandes amigos. Por cierto, los honorarios del expresidente por este pódcast nunca fueron revelados, pero se habla de una cifra de, al menos, siete dígitos (es decir, de millones de dólares).

En lo que compete a la política, ha tratado de mantenerse al margen salvo en contadas ocasiones. Una de ellas fue para apoyar la candidatura de Kamala Harris. Pero, aunque no ha querido confrontar a menudo a Donald Trump, sí se sabe que, con motivo de la inauguración del Centro Presidencial Obama de Chicago, y en el contexto del cercano 250º aniversario del nacimiento de los Estados Unidos, apeló a un país "sin reyes" (en alusión al "No Kings" de las manifestaciones contra el actual gobernante).