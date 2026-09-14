Celia Molina 14 SEP 2026 - 13:43h.

Virginia Fonseca, una de las influencers más populares de Brasil, ha anunciado la muerte de su guardaespaldas y su mujer

Vinicius rompe a llorar al hablar de su abuela: “Viví hasta los 16 en su casa, hicieron todo para que mi sueño se hiciera realidad”

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Después de acaparar todas las miradas en el circuito de Fórmula 1 de Madrid, al que la despampanante Virginia Fonseca acudió de la mano de su pareja, el futbolista brasileño Vinícius, la influencer ha comunicado una trágica noticia en sus redes sociales, donde cuenta con 56,5 millones de seguidores. Ella y el jugador del real Madrid mantienen una relación desde el verano de 2025 que, aunque ha estado llena de altibajos, parece haberse afianzado, tal y como vimos en la última jornada del Madring.

Virginia, que es una de las creadoras de contenido más populares de su país (además de empresaria millonaria y presentadora de televisión) contaba desde hace años con los servicios de un guardaespaldas, Rogério Camilo Ramos, quien, desgraciadamente, ha muerto, junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte, en un accidente de moto en Brasil.

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo 13 de septiembre en la carretera BR-060, a la altura de Guapó, en la Región Metropolitana de Goiânia, en el estado brasileño de Goiás. Según la información facilitada por la Rota Verde Goiás, el accidente se produjo en torno al kilómetro 201, en sentido sur, cuando el vehículo, en el que el guardaespaldas circulaba con su mujer, se salió de la carretera y se estampó contra un árbol.

"Tengo el corazón roto"

Tras conocer la trágica noticia del accidente, cuyas causas exactas se están investigando, Fonseca ha publicado un sentido texto en el que lamenta tan dura pérdida, junto a una fotografía del propio Camilo:

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"La pequeña Heloísa no se sentirá sola"

"Gente, hace un rato recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardia de seguridad personal) y su esposa; no había publicado nada antes porque esperábamos a que todos los familiares se enteraran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto. La vida es, sin duda, efímera, y en momentos de dolor como este, las palabras parecen insuficientes, sobre todo cuando nos enfrentamos a cosas que nunca podremos comprender del todo", ha escrito la influencer en un storie.

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"Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cariño, la protección, la sabiduría, la pureza y el inmenso amor que siempre le mostraste a nuestra familia. Tu presencia fue un refugio seguro, y tu recuerdo perdurará para siempre en nuestros corazones. Sabemos que tú y Paulla seréis ahora los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde arriba", ha añadido, sobre la niña que ha quedado huérfana tras el accidente.

"Aquí abajo, estaremos junto a la familia para asegurarnos de que nunca se sienta sola, cuidando de ella con todo el cariño que siempre nos disteis", ha prometido Virginia, consciente de que Camilo siempre veló por la seguridad de los tres hijos que tuvo con el cantante brasileño Zé Felipe: María Alice, María Flor y José Leonardo, de apenas dos años de edad.