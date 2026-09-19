Antía Troncoso 19 SEP 2026 - 00:55h.

El cantante se sincera sobre el infierno que vivió por los comentarios y criticas que recibió por su nariz: "Tuve una lucha mental muy fuerte"

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Lucas González se sincera en '¡De viernes!' sobre el calvario que vivió por los comentarios que recibió sobre su nariz. Lo ha hecho en el 'Scoop' de esta semana en el que, además, ha enseñado por primera vez frente a las cámaras de televisión el resultado de su nuevo rostro tras someterse a una cirugía de reconstrucción en Turquía.

Después de que saliesen a la luz las impactantes imágenes de la nariz desfigurada del cantante, Lucas González asegura vivir un auténtico infierno por todo lo que se teorizó sobre él respecto a su aspecto y qué podría haberlo causado: "Fue muy duro. Me sobrepasó". "Por el camino ha habido personas que no pensaba que fueran a actuar así", asegura el cantante, que también señala que, sobre todo, le dolió que hubiese muchos comentarios que apuntaban a que el motivo del mal estado de su nariz fueron las adicciones.

Lucas González se sincera sobre su peor momento

Sobre este duro momento de "acoso mediático", el cantante cuenta que estuvo al borde de caer en una depresión: "He estado en psicólogos y hasta hace poco he estado en casa metido. Había perdido un chispa y esencia, me había vuelto un poco más reservado". Lucas González afirma que para salir adelante ha tenido que hacer una "lucha mental muy fuerte".

"He tenido muchos días de bajón y mi madre es la gran sufridora. Ella tiene una edad y le cuentan cosas y tengo que estar explicándole", cuenta el artista que asegura que lo pero para él ha sido tener que evitar que sus problemas le afectasen a los suyos. Asimismo, agradece el apoyo incondicional de su mujer María José: "Ella siempre me ha mirado con amor. Yo veo fotos del antes y digo, ¿cómo me podías querer de esa manera?"

En plató, María José asegura que los comentarios nunca afectaron en su relación: "Siempre he dicho que a mi la calle siempre me dio igual. A nadie le gusta que hagan daño a la persona que quiere, pero siempre le he dicho a Lucas que, mientras en nuestras cuatro paredes hubiese felicidad y paz, el resto me sobraba."