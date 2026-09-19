Antía Troncoso 19 SEP 2026 - 01:41h.

El cantante habla sobre su ruptura total con Andy Morales y "el desprestigio" que sintió por sus declaraciones tachándolo de violento

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Lucas González desvela en '¡De viernes!' en qué punto se encuentra su relación con Andy Morales. El dúo musical, que compartió escenario durante dos década, protagonizó numerosos titulares después de que saliese a la luz la noticia de una fuerte pelea entre ellos que habría acabado en golpes, y tras la cual se conocieron episodios que evidenciaron cómo su relación personal y profesional empezó a deteriorarse mucho antes de su separación definitiva. Ahora, Lucas nos cuenta todos los detalles.

En el 'Scoop', Lucas González responde a las duras declaraciones de Andy Morales, quien lo culpabilizó por lo que pasó entre ellos y aseguró que era una persona violenta: "Los trapos sucios se lavan en casa. Cada uno queda retratado con los actos que hace en su vida y sabrá la conciencia cómo la tiene. Yo duermo muy tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien".

Lucas, dolido con las declaraciones de Andy: "Fue un desprestigio"

Asimismo, Lucas ha recordado su último concierto con Andy y la gran traición que sintió cuando este sacó al terminar el show su primer disco en solitario: "No me lo esperaba. No lo sabía". También ha hablado sobre las declaraciones en las que su excompañero aseguró que se quedaba con todo el dinero: "Fue un desprestigio a mi persona de locos".

Lucas González habla con dolor sobre el fin de su amistad con Andy, después de que este afirmase que no había posibilidad de perdón: "He sido el único que le ha querido de verdad. Lo único que he hecho es quererlo. En mi casa se le ha tratado como uno más, se le ha cuidado y se le ha querido. Cada uno se cataloga por sus propias palabras".

La mujer de Lucas González, sobre un posible reencuentro de ‘Andy y Lucas’: “Me alegraría"

María José, la mujer de Lucas, presente en plató habla sobre la polémica relación del exdúo musical tras los rumores que apuntaban hacia un supuesto reencuentro entre ellos para el año 2028. Sobre esto, la mujer del cantante asegura que sería algo que "le alegraría" y desvela si Lucas estaría dispuesto: "Pienso que es un tema que ellos tendrían que hablar y verlo".

También, María José ha defendido a su marido, negando rotundamente que Lucas fuese violento con Andy: "En todas las empresas se discuten, pero han tenido más momentos bonitos y agradables que feos. Lo que pasa es que al final las personas nos quedamos con lo más feo".