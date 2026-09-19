Charles Spencer afirma que el rey Carlos III estaba eufórico tras la muerte de Diana de Gales

El rey Carlos III responde a las acusaciones del hermano de Lady Di: "El dolor del duelo puede nublar la razón"

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El hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, incide en que "está diciendo la verdad" sobre la llamada telefónica que mantuvo con el rey Carlos III en los días posteriores a la muerte de la princesa y que ahora revela en sus nuevas memorias. En su libro, Spencer afirma que el monarca le dijo "pronto la olvidaremos" durante una discusión sobre si los príncipes William y Harry debían participar en el cortejo fúnebre de Diana.

El Palacio de Buckingham destacó en respuesta que el rey era "consciente de que el dolor de la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que los demás no reconocen, incluso muchos años después de dicha pérdida".

"Solo he tenido dos conversaciones telefónicas con el príncipe Carlos en toda mi vida", relata Spencer

Ahora, Charles Spencer asegura en su primera entrevista desde entonces que es consciente de lo que dijo el rey aquel día: "Puedo decirte aquí y ahora que esas fueron exactamente las palabras que él dijo". "Solo he tenido dos conversaciones telefónicas con el príncipe Carlos en toda mi vida. Estaba muy atento a lo que decía y esas son precisamente las palabras que usó, y te lo prometo ahora mismo. De verdad, eso es lo que dijo. No lo escucho decir que no haya dicho eso", recordó.

En cuanto a las pruebas sobre ese momento, Spencer afirma que les contó lo sucedido a su familia y amigos porque "era algo muy atroz". En cuanto al comunicado del Palacio de Buckingham, Spencer dijo que era consciente de que "trataron de restarle importancia": "Han dicho que los recuerdos pueden variar. Yo estoy diciendo la verdad".

Spencer recalca que el rey estaba eufórico tras la muerte de Diana

En extractos de su libro publicados por el diario británico 'Daily Mail', Spencer afirma que la llamada telefónica ocurrió después de que él insistiera en que Diana no hubiera querido que los jóvenes príncipes caminaran en la procesión fúnebre. Tal y como informó la 'BBC', Spencer resaltó que el rey se cabreó muchísimo y que acusó a su familia de no tener un sentido del deber adecuado.

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"Y luego se detuvo y pensé: 'Ah, ahora, ahora se va a recomponer y dirá algo más apropiado. Y entonces dijo: 'La olvidaremos muy pronto'. Simplemente, después de un silencio atónito, le dije: 'No puedo creer que acabes de decir eso'. Y le colgué", añadió.

En nuevos extractos publicados el jueves, Spencer asegura que el rey "sonaba eufórico" cuando lo llamó tras la muerte de Diana. "A diferencia de las otras personas que me llamaron, que estaban atónitas y apenas podían expresar sus condolencias y ofertas de ayuda, él sonaba eufórico, como un ganador de la lotería; recuerdo haber pensado eso en ese momento", aseveró.

El libro titulado 'El canto del cisne. Diana, mi hermana' (Swan Song: Diana, My Sister), saldrá a la venta la próxima semana.