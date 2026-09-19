"Hoy es uno de los días más importantes de mi vida", ha compartido el político

El candidato designado por el PNV ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales

Compartir







BilbaoEl candidato designado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la alcaldía de de Bilbao, Mikel Hidalgo, se ha dado el 'sí, quiero' con su pareja.

Ha sido el propio político el que ha compartido la feliz noticia del enlace matrimonial en sus redes sociales, donde ha compartido una foto con su ya marido acompañado de un emotivo texto: "Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Me caso con quien he decidido compartir mi camino", ha publicado.

"Brindaremos por muchas cosas. Por los hombres y mujeres que han hecho posible que hayamos llegado aquí. Por no retroceder".

Mikel Hidalgo, un apasionado de Bilbao

El candidato del PNV se describe en la web del partido como un "apasionado" de Bilbao: "Una ciudad con carácter que, al igual que Euskadi, hemos construido con el esfuerzo de todas las personas que vivimos en ella. Bilbao es una ciudad que ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios, y eso es algo que me inspira y me motiva a seguir trabajando por su futuro. Como candidato a la alcaldía, mi objetivo es seguir impulsando el desarrollo económico, social y cultural de nuestra ciudad, para que siga siendo un lugar donde todas las personas puedan prosperar y sentirse orgullosas de vivir en ella", comparte en la página oficial del partido.