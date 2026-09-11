Puri Ruiz 11 SEP 2026 - 16:26h.

Se conocieron en 2014 y la primera impresión mutua no fue muy buena; desde entonces, en la relación de las dos influencers ha pasado (casi) de todo

Masajes, preparativos de última hora y nervios: así viven Dulceida y Alba Paul los momentos previos a su segunda boda

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En el universo de las influencers, Dulceida es sin duda alguna la primera gran creadora de contenido en nuestro país. Hace 17 años, cuando nadie creía que las redes sociales podrían generar ingresos, una jovencísima Aida Domènech arrancó un blog de moda y empezó a publicar en Fotolog. La moda le trajo no solo su triunfo en el plano profesional, sino también en el personal: gracias a ella conoció a Alba Paul, la mujer con la que hoy se casa (de nuevo). Esta es la cronología de una de las historias de amor más mediáticas de España.

Los inicios: un primer encuentro que no auguraba nada

Como decíamos, fue la moda la que las unió, aunque aquel primer evento en el que coincidieron (la inauguración de una galería de ropa) no hacía esperar que se enamoraran. Fue en Barcelona, y la primera impresión que se llevó la una de la otra fue más bien negativa. “No me entraba muy bien”, dijo Alba de Dulceida en el canal de YouTube de esta. “Hasta el segundo día”, matizaba Aida. Al parecer, la influencer se llevaba muy bien con todas las amigas de Alba, pero esta estaba “sola, sosa”, en palabras de su mujer.

Después siguieron coincidiendo en fiestas “y ahí ya surgió lo bonito”. Dos años después celebraban su primera boda, en Sitges (una boda sin validez legal). La ofició nada menos que Javier Calvo, uno de los dos directores de ‘La bola negra’, gran amigo de Dulceida. “Las quiero. Y van a ser muy felices”, decía en su cuenta de Instagram.

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La ruptura y el intento de contacto cero

Cinco años después de la boda (siete desde que se iniciara el romance), en octubre de 2021, se producía la ruptura. Había sido una relación muy publicitada, que los seguidores de ambas habían celebrado y vivido junto a ellas. Por eso las palabras con las que Aida explicó lo sucedido calaron tan hondo en su ‘fandom’: "Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado". Añadía que habían sido meses “muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca”.

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Un año después de romper, Dulceida explicó en el documental ‘Dulceida, al desnudo’ cómo había decidido, tras aquel momento, tomarse un parón de tres semanas, y contaba que Alba continuaba siendo alguien muy importante en su vida, aunque ya no estuvieran juntas. “Las dos nos sentíamos muy desatendidas por la otra”, decía, para dar contexto a la separación.

Reconciliación, hija y segunda boda

Durante cerca de dos años, Dulceida y Alba intentaron un contacto cero, pero a veces les era prácticamente imposible: compartían numerosas amistades y conocidos, por lo que era frecuente que coincidieran. Quizá esos encuentros fortuitos fueron forjando el deshielo, porque en abril de 2023 publicaban en sus respectivas cuentas de Instagram un carrusel de fotos de ambas en actitud cariñosa con la que daban a entender que de nuevo eran pareja.

Un año después, en abril de 2024, un nuevo anuncio emocionaba a sus seguidores: Dulceida y Alba iban a ser madres. Antes de dar la noticia, y dada su enorme exposición mediática, Dulceida apareció en una entrega de premios intentando disimular el incipiente vientre con un vestido blanco que llevaba unas flores estratégicamente colocadas y negando ante la prensa los rumores. Recurrieron al método ROPA (recepción de ovocitos de la pareja): Alba se sometió a una estimulación ovárica para extraer óvulos y uno fecundado con esperma de donante anónimo le fue implantado a Aida, que fue la madre gestante. En octubre de ese mismo año nacía Aria. Además, en los últimos meses, han comentado que desean volver a repetir la experiencia y, también, se han comprado una vivienda a las afueras de Madrid.

Pocos meses después, en enero de 2025, celebraban una segunda boda; esta sí, legal y por lo civil. La de este viernes será, de nuevo, en la Costa Brava, y con Nagore Robles como oficiante.